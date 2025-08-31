Μια... ανάσα από τη Λίβερπουλ ο Μαρκ Γκουεΐ!

Με το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου να βρίσκεται προ των πυλών, η Λίβερπουλ προσπαθεί να κλείσει τις τελευταίες «τρύπες» του ρόστερ της, σε ένα καλοκαίρι που έχει ξοδέψει πολλά εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυσή της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι «reds» βρίσκονται μια... ανάσα από την απόκτηση του Μαρκ Γκουεΐ, ο οποίος αποτελεί εδώ και αρκετές εβδομάδες ο Νο.1 στόχος του συλλόγου για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας.

Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, Νικολό Σίρα, Λίβερπουλ και Κρίσταλ Πάλας τα έχουν βρει στα 42 εκατομμύρια ευρώ συν ένα ποσοστό της τάξεως του 10% μιας μελλοντικής πώλησης του ποδοσφαιριστή, με τον διεθνή Άγγλο στόπερ και αρχηγό των «αετών» να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι το οριστικό «Οκ» της Κρίσταλ Πάλας για να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό deal.

sportfm.gr