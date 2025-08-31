ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η συγγνώμη του Τούχελ στον Μπέλιγχαμ

Στο περιθώριο της ανακοίνωσης της αποστολής της εθνικής Αγγλίας για τους επερχόμενους προκριματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ο Τόμας Τούχελ ζήτησε συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε για τον Τζουντ Μπέλινγχαμ τον περασμένο Ιούνιο. 

Μετά την «φιλική» ήττα με 3-1 από την Σενεγάλη, ο Γερμανός προπονητής επαίνεσε τον χαρακτήρα του 22χρονου μέσου, αλλά πρόσθεσε ότι η μητέρα του μερικές φορές έβρισκε τον παίκτη «αηδιαστικό» λόγω της συμπεριφοράς του στο γήπεδο.

«Χρησιμοποίησα αυτήν την λέξη ακούσια. Θέλω να το διευκρινίσω. Δεν υπήρχε κρυφό μήνυμα. Καταλαβαίνω ότι είναι δική μου ευθύνη και ότι εξαιτίας μου γράφτηκαν αυτοί οι τίτλοι. Τα κάνω όλα αυτά στην δεύτερη γλώσσα μου. Το είπα το πρωί μετά από μια ήττα, αφού είχα κοιμηθεί λίγο, κατά την διάρκεια μιας ζωντανής συνέντευξης, και χρησιμοποίησα την λάθος λέξη. Είναι δικό μου λάθος», παραδέχτηκε ο πρώην προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν και της Τσέλσι, πριν προσθέσει ότι τηλεφώνησε αμέσως στον Μπέλινγχαμ για να ζητήσει συγγνώμη. 

Υπενθυμίζεται, ότι ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο, δεν είναι μέλος της αποστολής των «Τριών Λιονταριών».

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη