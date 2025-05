Φλικ: «Η αγαπημένη μου στιγμή της σεζόν; Τα τέσσερα Clasico κόντρα στη Ρεάλ»

Η Ρεάλ κυνήγησε όσο μπόρεσε την Μπαρτσελόνα, όμως οι Καταλανοί είναι από το βράδυ της Πέμπτης (16/5) μαθηματικά πρωταθλητές Ισπανίας.

Τη φετινή σεζόν οι μπλαουγκράνα αντιμετώπισαν την ομάδα του Κάρλο Αντσελότι τέσσερις φορές (δυο στη La Liga, στον τελικό του Copa del Rey και στον τελικό του Σούπερ Καπ), κάνοντας το απόλυτο “4 στα 4”.

Κι αυτές οι νίκες στα τέσσερα clasico ήταν οι καλύτερες στιγμές της σεζόν για τον Χάνσι Φλικ, όπως απάντησε στη συνέντευξη Τύπου.

Φυσικά, ο Φλικ συνεχάρη την ομάδα, ενώ τόνισε ότι το πιο σημαντικό είναι πως έχουν γίνει οικογένεια:

“Νιώθω σαν να είμαστε σαν οικογένεια. Ο σύλλογος τα πάει πολύ καλά, έχει πάθος και νοοτροπία, αυτό με έχει βοηθήσει πολύ να πετύχω τους στόχους, και φυσικά η ατμόσφαιρα, είναι φανταστική, όλοι φροντίζουν τους πάντες και αυτό ίσως είναι, εν ολίγοις, μοναδικό, δεν το έχω ξαναζήσει.

Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα, μια ομάδα στην οποία όλοι εργάζονται σκληρά”.

sport24.gr

If you had to choose one game from the season, what would it be?



Hansi Flick: Matches against Real Madrid. The 4 matches. 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/W69tJaQJMg