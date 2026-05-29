Ο Ρούμπεν Ντίας θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι

Στα 29 του, ο Πορτογάλος σταρ βρίσκεται στο στόχαστρο τριών μεγάλων συλλόγων, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μπάγερν Μονάχου και της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Σίτι για την πρόθεση του να αποχωρήσει.

Το συμβόλαιο του Ρούμπεν Ντίας με τους «Σίτιζενς» ολοκληρώνεται το 2029 και η αγγλική ομάδα αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον έμπειρο στόπερ.

Ο Πορτογάλος αμυντικός, που πλέον ετοιμάζεται για την παρουσία του στο Mundial, την φετινή σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του και δύο γκολ.