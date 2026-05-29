Ο Ρούμπεν Ντίας θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι

Ο Ρούμπεν Ντίας θέλει να φύγει από τη Μάντσεστερ Σίτι

Έχει ενημερώσει τον ατζέντη του να διερευνήσει τις επιλογές

Στα 29 του, ο Πορτογάλος σταρ βρίσκεται στο στόχαστρο τριών μεγάλων συλλόγων, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Μπάγερν Μονάχου και της Ρεάλ Μαδρίτης και έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Σίτι για την πρόθεση του να αποχωρήσει.

Το συμβόλαιο του Ρούμπεν Ντίας με τους «Σίτιζενς» ολοκληρώνεται το 2029 και η αγγλική ομάδα αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 50 εκατομμύρια ευρώ για να παραχωρήσει τον έμπειρο στόπερ.

Ο Πορτογάλος αμυντικός, που πλέον ετοιμάζεται για την παρουσία του στο Mundial, την φετινή σεζόν κατέγραψε 33 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του και δύο γκολ.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

