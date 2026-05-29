Τινάζει την... μπάνκα για τον 17χρονο Ντε Κατ η Ντόρμουντ

Ο Νέιθαν ντε Κατ είναι το νέο μεγάλο ταλέντο της Αντερλεχτ και του βελγικού ποδοσφαίρου και η Μπάγερν Μονάχου δίνει «μάχη» με τη Ντόρτμουντ για τα δικαιώματα του.

Ο μόλις 17 ετών μεσοεπιθετικός είναι βασικός στέλεχος της ομάδας των Βρυξελλών και τη φετινή σεζόν είχε τρία γκολ και πέντε ασίστ σε 45 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις.

Έχει συμβόλαιο με την Αντερλεχτ μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και η διοίκηση επιβεβαίωσε, σύμφωνα με το «Sky Germany» τις επαφές με τις δύο ομάδες, που τον θέλουν στο ρόστερ τους από το προσεχές καλοκαίρι.

Το κόστος της μεταγραφής αναμένεται να φθάσει τα 25 εκατ. ευρώ, με την Μπορούσια να έχει ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του, έχοντας τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του, καθώς τού δίνει εγγυήσεις για συμμετοχή στην ενδεκάδα, κάτι για το οποίο η Μπάγερν δεν δεσμεύτηκε.