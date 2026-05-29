Επίθεση της Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα!

Με ανακοίνωση-διαρροή προς τον ισπανικό Τύπο, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρτσελόνα για προσπάθεια κλοπής από τους «ροχιμπλάνκος του Χούλαν Αλβαρες, τονίζοντας πως ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός δεν πωλείται.

Αναλυτικά: «Αυτά είναι πράγματα που προκαλούν οι μάνατζερ. Γνωρίζουμε ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν δημιουργήθηκε από τον Χουλιάν Άλβαρες. Πάντα συμπεριφερόταν άψογα. Η συμπεριφορά του ήταν άψογη κάθε στιγμή. Έχει δώσει τα πάντα στο γήπεδο κι έχει δείξει μέγιστο επαγγελματισμό σε όλη τη διάρκεια.

Έχουμε κουραστεί από μήνες ψέματος, μισές αλήθειες ή εντελώς κατασκευασμένες ιστορίες όπως αναφορές για αγορά σπιτιών στη Βαρκελώνη. Αυτά είναι συμπεριφορά μικρής ομάδας κι εμείς δεν έχουμε λάβει πρόταση για τον παίκτη, ούτε υπήρξε κάποιο ραντεβού. Κουραστήκαμε, επίσης, από την παρενόχληση των παικτών μας και παράλογες ερωτήσεις που αποτελούν μέρος μιας προκαθορισμένης καμπάνιας. Ο Χουλιάν δεν πωλείται».