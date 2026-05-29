Επίθεση της Ατλέτικο στην Μπαρτσελόνα!

Για την υπόθεση Αλβαρες

Με ανακοίνωση-διαρροή προς τον ισπανικό Τύπο, η διοίκηση της Ατλέτικο Μαδρίτης κατηγορεί την Μπαρτσελόνα για προσπάθεια κλοπής από τους «ροχιμπλάνκος του Χούλαν Αλβαρες, τονίζοντας πως ο διεθνής Ουρουγουανός επιθετικός δεν πωλείται.

Αναλυτικά: «Αυτά είναι πράγματα που προκαλούν οι μάνατζερ. Γνωρίζουμε ότι όλος αυτός ο θόρυβος δεν δημιουργήθηκε από τον Χουλιάν Άλβαρες. Πάντα συμπεριφερόταν άψογα. Η συμπεριφορά του ήταν άψογη κάθε στιγμή. Έχει δώσει τα πάντα στο γήπεδο κι έχει δείξει μέγιστο επαγγελματισμό σε όλη τη διάρκεια.

Έχουμε κουραστεί από μήνες ψέματος, μισές αλήθειες ή εντελώς κατασκευασμένες ιστορίες όπως αναφορές για αγορά σπιτιών στη Βαρκελώνη. Αυτά είναι συμπεριφορά μικρής ομάδας κι εμείς δεν έχουμε λάβει πρόταση για τον παίκτη, ούτε υπήρξε κάποιο ραντεβού. Κουραστήκαμε, επίσης, από την παρενόχληση των παικτών μας και παράλογες ερωτήσεις που αποτελούν μέρος μιας προκαθορισμένης καμπάνιας. Ο Χουλιάν δεν πωλείται».

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

