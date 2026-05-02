Εύκολη επικράτηση για Κεραυνό και ξανά στους τελικούς!

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στον πέμπτο και καθοριστικό αγώνα της σειράς, ο Κεραυνός Στροβόλου επικράτησε της ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ με 92-60 και με συνολικό σκορ 3-2 στις νίκες εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της ECOMMBX Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει για ακόμη μία χρονιά την Πετρολίνα ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (22-20), όμως από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα ο Κεραυνός ανέβασε αισθητά την απόδοσή του. Με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και πιο αποτελεσματικές επιλογές στην επίθεση, οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά πριν το ημίχρονο (52-36), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ο Κεραυνός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του, αύξησε τη διαφορά και έφτασε στο +25 (72-47), με την ΑΕΛ να μην βρίσκει απαντήσεις ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Η ανωτερότητα των «ερυθροκίτρινων» αποτυπώθηκε και στην τελευταία περίοδο, όπου η διαφορά εκτοξεύθηκε μέχρι και τους 33 πόντους .

Στα τελευταία λεπτά, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Κεραυνό να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμά του και να φτάνει στο τελικό 92-60, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Πρώτοι σκόρερ για τον Κεραυνό ήταν οι Wright με 20 πόντους, Huntley-Hatfield με 14 και Burns με 13, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των υπολοίπων παικτών σε άμυνα και δημιουργία. Από πλευράς ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, ξεχώρισε ο Flowers με 30 πόντους, χωρίς όμως ουσιαστική βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-36, 72-47, 92-60.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 14, Burns 13 (1), Στυλιανού 9 (3), Wright 20 (3), Crockett, Τρετιακόβ 4, Πασιαλής, Μιχαήλ 7, Κουμής, Σ. Τίγκας 9 (3), Παυλίδης 4.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 13 (1), Μάρκου, Tate 7 (1), Faye 8, Flowers 30 (5), Αρμακόλας, Μονιάτης 2, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Watts.