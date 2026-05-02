ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εύκολη επικράτηση για Κεραυνό και ξανά στους τελικούς!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δεν έδωσε άλλα... δικαιώματα και έκανε περίπατο.

Με εντυπωσιακή εμφάνιση στον πέμπτο και καθοριστικό αγώνα της σειράς, ο Κεραυνός Στροβόλου επικράτησε της ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ με 92-60 και με συνολικό σκορ 3-2 στις νίκες εξασφάλισε την πρόκριση στους τελικούς της ECOMMBX Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει για ακόμη μία χρονιά την Πετρολίνα ΑΕΚ.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο (22-20), όμως από τη δεύτερη περίοδο και έπειτα ο Κεραυνός ανέβασε αισθητά την απόδοσή του. Με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και πιο αποτελεσματικές επιλογές στην επίθεση, οι γηπεδούχοι πήραν διψήφια διαφορά πριν το ημίχρονο (52-36), βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη.

Στο τρίτο δεκάλεπτο η εικόνα έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη. Ο Κεραυνός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του, αύξησε τη διαφορά και έφτασε στο +25 (72-47), με την ΑΕΛ να μην βρίσκει απαντήσεις ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Η ανωτερότητα των «ερυθροκίτρινων» αποτυπώθηκε και στην τελευταία περίοδο, όπου η διαφορά εκτοξεύθηκε μέχρι και τους 33 πόντους .

Στα τελευταία λεπτά, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, με τον Κεραυνό να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμά του και να φτάνει στο τελικό 92-60, «σφραγίζοντας» την πρόκριση.

Πρώτοι σκόρερ για τον Κεραυνό ήταν οι Wright με 20 πόντους, Huntley-Hatfield με 14 και Burns με 13, ενώ σημαντική ήταν και η συνεισφορά των υπολοίπων παικτών σε άμυνα και δημιουργία. Από πλευράς ΤRΙΑ ΕΚΑ ΑΕΛ, ξεχώρισε ο Flowers με 30 πόντους, χωρίς όμως ουσιαστική βοήθεια από τους συμπαίκτες του.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 52-36, 72-47, 92-60.

Κεραυνός Στροβόλου (Βασίλης Κούνας): Huntley-Hatfield 14, Burns 13 (1), Στυλιανού 9 (3), Wright 20 (3), Crockett, Τρετιακόβ 4, Πασιαλής, Μιχαήλ 7, Κουμής, Σ. Τίγκας 9 (3), Παυλίδης 4.

TRIA EKA ΑΕΛ (Κάλια Παπαδοπούλου): Clark 13 (1), Μάρκου, Tate 7 (1), Faye 8, Flowers 30 (5), Αρμακόλας, Μονιάτης 2, Κωνσταντίνου, Γεωργίου, Watts.

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑΚυπρος

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

