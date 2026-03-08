Οι εκλεκτοί του Λοσάδα για το ντέρμπι της Λεμεσού

Να παραμείνει στον δρόμο των επιτυχιών με νίκη επί της ΑΕΛ στοχεύει ο Απόλλωνας.

Οι κυανόλευκοι ως τυπικά γηπεδούχοι φιλοξενούν τους γαλαζοκίτρινους στις 16:00, με στόχο να διατηρηθεί στους έξι βαθμούς από την κορυφή αλλά κα να παραμείνει σε τροχιά Ευρώπης. Ο Λοσάδα παρέταξε την πιο κάτω ενδεκάδα.

Αναλυτικά: Κουν, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Γκασπάρ, Βάισμπεκ, Λιούμπιτς, Μπράουν, Ροντρίγκες, Τόμας, Μάρκες.