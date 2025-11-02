Ενδεκάδα με... εκπλήξεις από Αυγουστή

Η επιλογή του Ντανίλο Σπόλιαριτς στον χώρο του κέντρου μπορεί να θεωρηθεί έκπληξη από τον προπονητή του Απόλλωνα Σωφρόνη Αυγουστή για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο «Αλφάμεγα».

Ο Κύπριος ήταν μία από τις διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό, με τους Ντουοντού και Μάρκες να παίρνουν επίσης φανέλα βασικού.

Η ενδεκάδα του Απόλλωνα: Λέουβενμπεργκ, Σιήκκης, Βούρος, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Ντ. Σπόλιαριτς, Λιούμπιτς, Βάισμπεκ, Ντουοντού, Τόμας, Μάρκες.