«Φλερτάρει» με Ζούλιο Σέζαρ ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας Λεμεσού εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Ζούλιο Σέζαρ, με τον 21χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό να βρίσκεται στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφών.

Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από την Freedom24 Krasava ENY Ύψωνα, ωστόσο η ομάδα της Λεμεσού κινείται για την απόκτησή του, είτε με τη μορφή δανεισμού είτε με ελεύθερη μεταγραφή.

Ο Ζούλιο Σέζαρ μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως αριστερός μπακ, όσο και ως στόπερ, γεγονός που του προσδίδει σημαντική ευελιξία. Πρόκειται για παίκτη με καλές φυσικές και τεχνικές δυνατότητες, που κρίνεται πως μπορεί να προσφέρει βάθος και ανταγωνισμό στην αμυντική γραμμή των «γαλάζιων».