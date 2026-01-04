Γκαρσία: «Να τους προσέχουμε...»

Ο Γκαρσία έστειλε μάλιστα μηνύματα προς τη διοίκηση και τους οπαδούς, ώστε να φροντίζουν και να προσέχουν τους νεαρούς παίκτες της ομάδας. Απομόνωσαμε τα όσα είπε ο Γκαρσία για να τα διαβάσουν και να τα εννοήσουν κάποιοι που δεν υπολογίζουν καθόλου τα ταλαντούχα παιδιά του ΑΠΟΕΛ:

«Ο Σατσιάς ήταν μέσα στα πλάνα μου, έπαιρνε χρόνο συμμετοχής...

Πρέπει να φροντίζουμε τους νεαρούς μας παίκτες. Νομίζω ότι θα είναι χαρούμενος εκεί που πήγε αλλά πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο γιατί έφυγε. Χωρίς να το ξέρουμε ήρθε η μέρα που αποχώρησε. Πρέπει να προσέχουμε περισσότερο τους παίκτες που βγαίνουν από τα σπλάχνα της ομάδας».