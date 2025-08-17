Οι τελικές δοκιμές του Γκαρσία στο Παραλίμνι

Ο κύκλος των φιλικών για τον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται απόψε (19:00) στο «Τάσος Μάρκου», όπου οι «γαλαζοκίτρινοι» αντιμετωπίζουν την ΕΝΠ, σε ένα φιλικό που αποτελεί την τελική πρόβα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία έρχεται με κεκτημένη ταχύτητα από τις εμφατικές νίκες απέναντι στην Ανόρθωση (3-0) και τον Εθνικό Άχνας (4-0), εμφανίζοντας ξεκάθαρα σημάδια βελτίωσης, τόσο στην επιθετική λειτουργία όσο και στην αγωνιστική νοοτροπία.

Για τον Ουρουγουανό τεχνικό, το αποψινό 90λεπτο αποτελεί την τελική ευκαιρία για «τελειώματα» στο βασικό αγωνιστικό πλάνο ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος κόντρα στην ΕΝΥ Διγενής Ύψωνα (24/8). Μεγάλη έμφαση δίνεται σε λεπτομέρειες, επιλογές προσώπων και συνεργασίες, καθώς στόχος είναι ο ΑΠΟΕΛ να παρουσιαστεί έτοιμος και αποφασιστικός από την πρώτη σέντρα της σεζόν.