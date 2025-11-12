Η ένατη φορά του Κίκο!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Όταν βλέπει δίχτυα ο Πορτογάλος...

Ο Κίκο είναι ένας ποδοσφαιριστής που αθόρυβα προσφέρει πολλές βοήθειες στην Ανόρθωση. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που είναι ο μοναδικός ξένος που επιβίωσε τα τελευταία χρόνια, όντας μέλος του ρόστερ από το καλοκαίρι του 2022. Στο τελευταίο παιχνίδι απέναντι στην Πάφο FC έκανε κάτι που δεν συνηθίζει. Σκόραρε! Για τον 32χρονο ήταν το ένατο στην καριέρα του και το τρίτο του τέρμα με τη φανέλα της Ανόρθωσης.

Είχε πετύχει άλλο ένα τη σεζόν 2022-23 κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα, ενώ την επόμενη περίοδο (2023-24) σκόραρε σε παιχνίδι κυπέλλου με την ΕΝΑΔ. Γενικότερα, στα χρόνια που βρίσκεται στην Κύπρο έχει άλλα τρία γκολ. Τη σεζόν 2019-20, με τη φανέλα του Ολυμπιακού σκόραρε κόντρα στον ΑΠΟΕΛ και τη Δόξα, ενώ με την Ομόνοια είχε ένα γκολ απέναντι στην ΑΕΚ.

Από εκεί και πέρα, στην καριέρα του είχε σκοράρει και δυο τέρματα όταν αγωνιζόταν στην Ακαντέμικο Βισέου και ένα με την Αρούκα. Με εξαίρεση το τελευταίο του γκολ με την Ανόρθωση, στα υπόλοιπα η ομάδα του εξασφάλισε και το τρίποντο.

