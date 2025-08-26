ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρεμιέρα στο US Open κόντρα στον Μουλέ για τον Τσιτσιπά

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρεμιέρα στο US Open κόντρα στον Μουλέ για τον Τσιτσιπά

Πρεμιέρα στο US Open για τον Στέφανο Τσιτσιπά!

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται απόψε (18:00) στη «μάχη» του US Open, αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ!

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει απόψε τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται ότι δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 22:00.

Ο Τσιτσιπάς μπαίνει στο φετινό US Open όντας στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τέσσερα τελευταία Grand Slam στα οποία συμμετείχε, ενώ στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του, στις 20 του μηνός, στις ΗΠΑ και στο τουρνουά του Γουϊσκόνσιν, ηττήθηκε με 2-0 σετ (3-6, 2-6) από τον Κινέζο, Γουντσαοκέτε Μπου.

Όσον αφορά τον αποψινό αντίπαλο του Τσιτσιπά, βρίσκεται στην 38η θέση του ranking της ATP, ενώ στο Γουϊσκόνσιν προκρίθηκε από τον πρώτο γύρο, αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τον συμπατριώτη του, Μπετσί-Περικάρ.

Ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει τον Μουλέ δύο φορές στο παρελθόν, πανηγυρίζοντας ισάριθμες νίκες.

Σε περίπτωση νίκης και πρόκρισης, στον επόμενο γύρο του US Open ο Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος είτε με τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, είτε με τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

sport-fm.gr 

 

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Βαριά ήττα για την ΑΕΛ στην πρεμιέρα της στο Champions League

Φούτσαλ

|

Category image

Ο πρόεδρος «ντόπαρε» τους παίκτες!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ήρθε η ώρα τους: Στην αποστολή της Μπράιτον για το Carabao Cup οι Κωστούλας και Τζίμας!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε τον Λούκας Βάθκεθ η Μπάγερ Λεβερκούζεν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Κβιλιτάια και οι υπόλοιποι

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το νούμερ 2 ο Κίναν Έβανς, το 3 ο Τάισον Ουόρντ, το 45 ο Ντόντα Χολ και το 37 ο Κώστας Αντετοκούνμπο

EUROLEAGUE

|

Category image

Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να θεωρούμαι εκ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπορεί και καλύτερα...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Υπέγραψε τριετές επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ο Δημακόπουλος

Ελλάδα

|

Category image

Ιδιακέθ: «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε»

ΑΕΚ

|

Category image

Έφτασε στη Λάρνακα η Εθνική Ελλάδος εν μέσω μεγάλης υποδοχής από φίλους της ομάδας!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Ενδιαφέρον για τον 26χρονο στόπερ της Τζένοα Αλεσάντρο Βολιάκο

Ελλάδα

|

Category image

Βιρτζ: «Με έπεισε ο Σλοτ, με πήρε για 10άρι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Καμία ανοχή σε συμβόλαια κάτω από τον νόμιμο μισθό

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ο Τραμετσάνι γνωρίζει τη δύναμη του ΑΕΛίστα

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη