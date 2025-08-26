Πρεμιέρα στο US Open κόντρα στον Μουλέ για τον Τσιτσιπά

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται απόψε (18:00) στη «μάχη» του US Open, αντιμετωπίζοντας τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ!

Ο Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει απόψε τον Γάλλο, Αλεξάντερ Μουλέ, με την έναρξη της αναμέτρησης να υπολογίζεται ότι δεν θα ξεκινήσει πριν από τις 22:00.

Ο Τσιτσιπάς μπαίνει στο φετινό US Open όντας στην 26η θέση της παγκόσμιας κατάταξης και έχοντας πανηγυρίσει μόλις μία νίκη στα τέσσερα τελευταία Grand Slam στα οποία συμμετείχε, ενώ στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του, στις 20 του μηνός, στις ΗΠΑ και στο τουρνουά του Γουϊσκόνσιν, ηττήθηκε με 2-0 σετ (3-6, 2-6) από τον Κινέζο, Γουντσαοκέτε Μπου.

Όσον αφορά τον αποψινό αντίπαλο του Τσιτσιπά, βρίσκεται στην 38η θέση του ranking της ATP, ενώ στο Γουϊσκόνσιν προκρίθηκε από τον πρώτο γύρο, αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε από τον συμπατριώτη του, Μπετσί-Περικάρ.

Ο Τσιτσιπάς έχει αντιμετωπίσει τον Μουλέ δύο φορές στο παρελθόν, πανηγυρίζοντας ισάριθμες νίκες.

Σε περίπτωση νίκης και πρόκρισης, στον επόμενο γύρο του US Open ο Τσιτσιπάς θα τεθεί αντιμέτωπος είτε με τον Γερμανό, Ντάνιελ Αλτμάιερ, είτε με τον Σέρβο, Χαμάντ Μετζέντοβιτς.

sport-fm.gr