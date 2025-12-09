ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Καμία υποτίμηση και υποψιασμένη

Την τύχη της στα χέρια της κρατεί η ΑΕΚ όσον αφορά την απευθείας πρόκρισή της στους 16 του Conference League.

Με ενδεχόμενη νίκη επί της Χάκεν στη Σουηδία την Πέμπτη (11/12, 19:45), η ομάδα της Λάρνακας «κλειδώνει» την είσοδό της στους 16 της διοργάνωσης για δεύτερη φορά μετά τη σεζόν 2022-2023. Σίγουρα η αποστολή της δεν θα είναι εύκολη, δεν είναι όμως και ακατόρθωτη. Οι παίκτες του Ιδιάκεθ καλούνται να εκμεταλλευτούν το γεγονός ότι η Χάκεν δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Στο σουηδικό πρωτάθλημα, με τη συμπλήρωση 30 αγώνων, βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας με 35 βαθμούς, στο -40 από την κορυφή. Στη League Phase του Conference League είναι στις τελευταίες θέσεις χωρίς νίκη στο ενεργητικό της, έχοντας μονάχα δύο βαθμούς. Προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες, δύο στην Ευρώπη και μία στο πρωτάθλημα, ενώ η τελευταία της νίκη στο εγχώριο πρωτάθλημα ήταν στις 5 Οκτωβρίου.

Η ΑΕΚ θα προπονηθεί σήμερα το πρωί στο βοηθητικό της γήπεδο και στις 15:00 η αποστολή αναχωρεί αεροπορικώς για το Γκέτεμποργκ, όπου εδρεύει η Χάκεν. Στη σημερινή προπόνηση θα κριθεί και η συμμετοχή στην αποστολή των Ρομπέρζ και Σαμπορίτ, οι οποίοι αντιμετώπιζαν προβλήματα τραυματισμών τις προηγούμενες μέρες και δεν έπαιξαν κόντρα στον Εθνικό. Η ΑΕΚ εισέρχεται σε ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό 10ήμερο αφού, μετά το μακρινό ταξίδι στη Σουηδία και τον αγώνα με την Χάκεν, θα φιλοξενήσει τη Δευτέρα (15/12) την Ομόνοια στην «Αρένα», ενώ τέσσερις μέρες αργότερα (18/12, 20.00) θα φιλοξενήσει τη Σκεντίγια για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Διαβαστε ακομη