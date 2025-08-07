Έτοιμη για τη μεγάλη πρόκληση!

Η νίκη, που θα της δώσει το δικαίωμα να έχει τον πρώτο λόγο στον επαναληπτικό της 14ης Αυγούστου, είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος της ΑΕΚ στην αποψινή (19:30) αναμέτρηση με την Λέγκια Βαρσοβίας στην «Αρένα», στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ. Σίγουρα η αποστολή των Λαρνακέων κόντρα στους Πολωνούς είναι σαφώς πιο δύσκολη απ’ ό.τι ήταν στις δύο προηγούμενες κληρώσεις που της έτυχαν (Παρτιζάν Βελιγραδίου, Τσέλιε Σλοβενίας), ωστόσο αυτό δεν αφαιρεί το δικαίωμα της ΑΕΚ από το να διατηρεί τις δικές της ελπίδες για πρόκριση.

Η ομάδα της Λάρνακας βρίσκεται πια σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας απ’ ό,τι ήταν πριν από περίπου έναν μήνα όταν ξεκινούσε τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Παρά τα αγωνιστικά προβλήματα που προέκυψαν στο διάστημα αυτό, εντούτοις η ΑΕΚ δεν έχασε τη συνοχή της, επέδειξε συνέπεια, σοβαρότητα και σταθερότητα, στοιχεία που τη βοήθησαν σημαντικά στο να φθάσει στο σημείο να βρίσκεται ένα βήμα πριν την είσοδό της σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το ζητούμενο είναι αυτά τα στοιχεία να τα παρουσιάσει και στις διπλές αναμετρήσεις με τη Λέγκια.

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα με το οποίο θα παραταχθεί απόψε η ΑΕΚ, δεν αναμένεται να έχει πολλές διαφοροποιήσεις συγκριτικά με την ενδεκάδα που ξεκίνησε το τελευταίο παιχνίδι με την Τσέλιε. Εξαίρεση θα αποτελέσει η συμπερίληψη, κατά πάσα πιθανότητα, του Σουάρες, στη θέση του τραυματία Ρόντεν (πλήγμα για την ΑΕΚ). Όσον αφορά τον Καμπρέρα, ο οποίος λόγω τραυματισμού έχασε τα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, μάλλον θα είναι στον πάγκο και θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με την εξέλιξη του ματς. Εκτός απροόπτου ο Ανγκιέλσκι θα διατηρηθεί στη θέση «9» και θα προσπαθήσει να κάνει τη ζημιά στους συμπατριώτες του. Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Γκαρσία, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Σουάρες, Πονς, Τσακόν, Ιβάνοβιτς και Ανγκιέλσκι (Καμπρέρα). Διαθέσιμοι είναι και οι νεοαποκτηθέντες Μπάγιτς και Αμίν.

«Ανυπομονούμε...»

Μιλώντας στη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη, ο προπονητής της ΑΕΚ Ιμανόλ Ιδιάκεθ έκανε λόγο για μια νέα, μεγάλη πρόκληση για την ομάδα του. Όπως ανέφερε, η ΑΕΚ απέκλεισε δύο μεγάλους αντιπάλους, αλλά τώρα έχει να αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη ομάδα από την Πολωνία, όπως είναι η Λέγκια. «Ανυπομονούμε και είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση. Είμαστε συγκεντρωμένοι για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του αγώνα. Είμαστε έτοιμοι για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, κάτι που απαιτείται να κάνουμε», σημείωσε. Ο Ιδιάκεθ εξέφρασε την άποψη ότι η Λέγκια είναι καλή σ’ όλα τα σημεία του παιχνιδιού της, τόνισε, όμως, ότι και η ΑΕΚ έχει δυνατότητες, κάτι που απέδειξε κόντρα σε Παρτιζάν και Τσέλιε.