Συγκίνηση με Κλείτο Ερωτοκρίτου πριν το Ομόνοια – ΑΠΟΕΛ

Τον Κλείτο Ερωτοκρίτου αποθέωσαν οι φίλοι της Ομόνοιας πριν από την έναρξη του ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ.

Μία εμβληματική μορφή από το παρελθόν των πρασίνων, με τη συνοδεία της οικογένειάς του, βρέθηκε στο κέντρο του γηπέδου και δέχθηκε το χειροκρότημα από τους φιλάθλους των πρασίνων.

Ο παλαίμαχος παίκτηγς των πρασίνων τιμήθηκε από τη διοίκηση της ομάδας, παίρνοντας τη φανέλα με τον αριθμό 4 στην οποία αναγραφόταν το όνομά του.