Έφθασαν σε εξαψήφιο νούμερο οι κάρτες φιλάθλου – Ικανοποίηση στον ΚΟΑ

Με ανακοίνωσή του ο ΚΟΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για την έκδοση των καρτών φιλάθλων.

Η ανακοίνωση:

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει ότι μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί πέραν των 100.000 καρτών φιλάθλου.

Καθώς η αγωνιστική σεζόν βρίσκεται στην εκκίνησή της, το φίλαθλο κοινό έχει ανταποκριθεί στο κάλεσμα για έκδοση κάρτας φιλάθλου, δεδομένου ότι οι παλιές έχουν λήξει από τις 31/05. Λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές παλιές κάρτες φιλάθλου απευθύνονταν σε πολίτες που τις χρησιμοποίησαν σε συγκεκριμένα παιχνίδια (π.χ. αλλοδαποί που ήρθαν στην Κύπρο σε εκτός έδρας ματς των ομάδων τους), ο αριθμός κρίνεται ικανοποιητικός.

Θυμίζουμε ότι ο ΚΟΑ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και με όλους τους εμπλεκομένους φορείς, έχει ανακοινώσει εναλλακτικούς τρόπους έκδοσης κάρτας φιλάθλου για τους συνταξιούχους, μετά από σχετικό αίτημα των ομάδων, καθώς μέλημά μας είναι η διευκόλυνση του κοινού, χωρίς ασφαλώς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά του στα γήπεδα.

Σημειώνεται ότι μέσω της εφαρμογής Ψηφιακός Πολίτης έχουν εκδοθεί περίπου 90.000 από τις 100.000 και πλέον συνολικά κάρτες φιλάθλου.