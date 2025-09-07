Επετεύχθη και με το παραπάνω!

ΘΕΜΑ: Ευτύχιος Γιαξής

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται η πορεία των ομάδων μας, Πάφου, Ομόνοιας και ΑΕΚ στις League Phase των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς πέραν όλων των άλλων, ενδέχεται να επιφέρει μεγάλα οφέλη στην κατάταξη της Κύπρου στη βαθμολογία της UEFA και την προσπάθειά μας, ειδικότερα, να επανέλθουμε στην πρώτη 15άδα και να κερδίσουμε πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο, για τρίτη φορά στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Πρόκειται για έναν στόχο για τον οποίον, εδώ και μία διετία, σημειώναμε στα σχετικά ρεπορτάζ μας πως δεν υπήρχαν πιθανότητες να επιτευχθεί πριν το 2028 (ένεκα των συνεχόμενων μέτριων προς κακών σεζόν που είχαμε από τη σεζόν 2019/20 μέχρι το 2023/24) και ότι θα απαιτούνταν δυο-τρεις διαδοχικές εξαιρετικές σεζόν για να είμαστε σε θέση να τον πετύχουμε. Η αρχή έγινε την περσινή σεζόν (2024/25) με την τρομερή συγκομιδή των 10.562 βαθμών (σχεδόν 7.000 περισσότεροι από την προηγούμενη περίοδο!) και, χάρη στην εξαιρετική φετινή πορεία, με 5.500 βαθμούς ήδη στο τσεπάκι και τρεις ομάδες σε League Phase, το σκηνικό βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο

Είναι ενδεικτικό ότι, ενώ η πενταετία 2019/20 - 2023/24 ολοκληρώθηκε με την Κύπρο στην 23η θέση και 9.425 βαθμούς από τη 15άδα, μέσα σε ούτε ενάμιση χρόνο, η χώρα μας προσπέρασε έξι «αντιπάλους» της, ανέβηκε 17η και απέχει πλέον μόλις 2.813 βαθμούς από την προνομιούχα 15η θέση! Βεβαίως, το να καλυφθεί η εν λόγω απόσταση στο υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο, δεδομένου ότι οι δύο χώρες που κυνηγάμε, Αυστρία και Ελβετία, έχουν επίσης από τρεις ομάδες σε League Phase, ενώ μάλιστα, όλες οι ομάδες τους θα αγωνιστούν στις χαμηλότερες διοργανώσεις (έχοντας ευκαιρία για υψηλή συγκομιδή βαθμών) και καμία στο Champions League, όπου η πιθανότητα για αρκετές νίκες και καλή πορεία είναι αισθητά μειωμένη, ως ισχύει στην περίπτωσή μας με την Πάφο (χωρίς αυτό να σημαίνει πως οι πρωταθλητές μας είναι… τελειωμένοι).

Ωστόσο, ο κύριος στόχος που… άτυπα θέσαμε εμείς σε προηγούμενα ρεπορτάζ μας, που ήταν να πλησιάσουμε φέτος σε τέτοιο βαθμό, ώστε τη σεζόν 2026/27 να είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε με αξιώσεις θέση στη 15άδα, όχι μόνο επετεύχθη, αλλά και με το -πολύ- παραπάνω! Κι αυτό επειδή, βλέποντας… στο μέλλον, και συγκεκριμένα στο πώς διαμορφώνεται η κατάταξη της πενταετίας 2022/23 – 2026/27, που θα ολοκληρωθεί την επόμενη σεζόν και το αποτέλεσμά της θα ισχύει για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της περιόδου 2028/29, η Κύπρος όχι μόνο δεν βρίσκεται μακριά από τη 15άδα, αλλά κατέχει ήδη τη 15η θέση!

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, είναι πλέον δεδομένο ότι την επόμενη σεζόν (2026/27) η Κύπρος θα είναι, όχι μόνο… εντός κούρσας, αλλά και ένα από τα φαβορί της μάχης για τη 15άδα και το πέμπτο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτό που θα καθοριστεί στο υπόλοιπο της φετινής περιόδου είναι το κατά πόσο θα διατηρηθούμε σε θέση ισχύος (δηλαδή στη 15η θέση που κατέχουμε τώρα στην κατάταξη πενταετίας 22/23 – 26/27), ή αν θα μας προσπεράσει κάποια εκ των Σουηδίας, Ελβετίας ή Αυστρίας, βάζοντάς μας σε θέση κυνηγού στη μάχη της επόμενης σεζόν.

Κρατάμε και αποστάσεις

Επιπλέον, είναι εντυπωσιακό και το ότι έχουμε και σχετικά καλή απόσταση από τους διώκτες μας, καθώς απέχουμε 1.412 βαθμούς από τη 16η Σουηδία και 2.162 βαθμούς από τη 17η Ελβετία, ενώ η Αυστρία, που στην πενταετία που ολοκληρώνεται φέτος είναι 15η και στο +2.813 από εμάς και στην πενταετία που ολοκληρώνεται του χρόνου είναι 18η και 3.462 βαθμούς πίσω μας! Το «παράδοξο» αυτό παρατηρείται ένεκα του ότι η σεζόν 2021/22, που την επόμενη χρονιά θα αφαιρεθεί από την κατάταξη πενταετίας, ήταν εξαιρετική για την Αυστρία (10.400 βαθμοί) και κάκιστη για την Κύπρο (4.125).