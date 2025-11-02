Kανένας πανικός στην Πάφος FC αλλά ήχησε... καμπανάκι

Μέσα σε λίγες μέρες η Πάφος FC έφυγε από το ΓΣΠ και πάλι με σκυμμένο το κεφάλι. Τη Δευτέρα ήταν η ήττα από την Ομόνοια που την έριξε από την κορυφή και την Πέμπτη, η απώλεια του Super Cup στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, χάνοντας ξανά, όπως και στον τελικό κυπέλλου, στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα τρόπαιο που ναι μεν έχασε την αίγλη του, όμως δεν παύει να είναι ένας τίτλος και με βάση την ενδεκάδα που παρέταξε ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο, δεν αδιαφόρησε και τον ήθελε.

Για τρίτο σερί ματς η Πάφος FC δεν κέρδισε, αφού πριν από αυτά τα δύο στο γήπεδο της Λευκωσίας προηγήθηκε η ισοπαλία με την Καϊράτ στο Αλμάτι. Σε εκείνο το ματς η εικόνα της ήταν αρκετά καλή, αγωνιζόμενη με δέκα παίκτες και μπορούσε να κατακτούσε τη νίκη. Στα άλλα δύο όμως παρουσίασε κάποιες παθογένειες και σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της. Και για αυτό υπάρχει προβληματισμός και μουρμούρα.

Δεν υπάρχει όμως σε καμία περίπτωση πανικός. Επιβάλλεται όμως άπαντες να ακούσουν το καμπανάκι που ήχησε και να αντιδράσουν. Υπάρχει και η εμπειρία και η ποιότητα να ξεπεράσει την αρνητική κατάσταση και να επανέλθει δυναμικά στον δρόμο για επίτευξη των στόχων της.

Η επιθετική της γραμμή είναι κάπως ασύνδετη στα δύο τελευταία ματς, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται αφάνταστα να κάνει ευκαιρίες. Και είναι κάτι που διαπίστωσε ο Καρσέδο, που είδε επίσης πως κάποιοι παίκτες ότι χρειάζονται ανάσες.

Χωρίς Σούνιτς με ΑΕΛ

Πολύ χρόνο για να διορθώσει πράγματα δεν έχει ο Χουάν Κάρλος Καρσέδο. Ο Ισπανός τεχνικός καλείται να διαχειριστεί την κατάσταση και το πιεσμένο πρόγραμμα με στόχο την επάνοδο της ομάδας στις νίκες. Αύριο Κυριακή (19:00) θα υποδεχθεί την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης», σε μία αναμέτρηση που η Πάφος FC έχει την ετικέτα του φαβορί. Όμως καλείται να το πιστοποιήσει και στον αγωνιστικό χώρο ώστε στη χειρότερη περίπτωση να παραμείνει στο -1 από την κορυφή. Εκτός επιλογών είναι ο Σούνιτς ο οποίος είναι τιμωρημένος και ήταν εμφανής η απουσία του, τόσο στο β΄ μέρος κόντρα στην Ομόνοια όσο και στον αγώνα της Πέμπτης.

Μετά τη μάχη με τη λεμεσιανή ομάδα θα ακολουθήσει την Τετάρτη (19:45), ο αγώνας κόντρα στη Βιγιαρεάλ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League phase του Champions League. Και θα προσπαθήσει να κάνει σεφτέ, αν και το εμπόδιο είναι αρκετά υψηλό. Δεν θα είναι διαθέσιμος για το ματς με την ισπανική ομάδα ο Κορέια λόγω της κόκκινης που αντίκρισε με την Καϊράτ.