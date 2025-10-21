Η αποστολή της Ομόνοιας για Κόσοβο
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή και το πρόγραμμα του αγώνα με την Ντρίτα στο Κόσοβο
Αναλυτικά:
Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στο Κόσοβο ενόψει της αναμέτρησης (23/10, 19:45) με την ΝΤΡΙΤΑ.
Πρόγραμμα
22.10.25, 11:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας
22.10.25, 13:30 | Άφιξη στην Κόσοβο
22.10.25, 19:00 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Fadil Vokrri»
22.10.25, 19:30 | Προπόνηση στο «Fadil Vokrri» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)
23.10.25, 19:45 | ΝΤΡΙΤΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ
24.10.25, 02:00 | Αναχώρηση από την Αυστρία
24.10.25, 04:20 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας
Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.