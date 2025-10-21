Η αποστολή της Ομόνοιας για Κόσοβο

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δημοσιευτηκε:

Η Ομόνοια ανακοίνωσε την αποστολή και το πρόγραμμα του αγώνα με την Ντρίτα στο Κόσοβο

Αναλυτικά: 

Πιο κάτω παραθέτουμε πληροφορίες για την αποστολή της ομάδας μας στο Κόσοβο ενόψει της αναμέτρησης (23/10, 19:45) με την ΝΤΡΙΤΑ.

Πρόγραμμα

22.10.25, 11:00 | Αναχώρηση από αεροδρόμιο Λάρνακας

22.10.25, 13:30 | Άφιξη στην Κόσοβο

22.10.25, 19:00 | Συνέντευξη Τύπου ΟΜΟΝΟΙΑΣ στο «Fadil Vokrri»

22.10.25, 19:30 | Προπόνηση στο «Fadil Vokrri» (ανοικτή 15 λεπτά για τα ΜΜΕ)

23.10.25, 19:45 | ΝΤΡΙΤΑ – ΟΜΟΝΟΙΑ

24.10.25, 02:00 | Αναχώρηση από την Αυστρία

24.10.25, 04:20 | Άφιξη στο αεροδρόμιο Λάρνακας

Η αποστολή αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης.

 

