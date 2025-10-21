Η 2η πιο βαριά ήττα του Ολυμπιακού

Τι και αν ο Ολυμπιακός το πάλεψε κόντρα στη Μπαρτσελόνα στην αρχή, η ιστορία έγραψε πως οι Καταλανοί συνέτριψαν με 6-1 τους Πειραιώτες στο «Μονζουίκ» και απείλησαν το ρεκόρ της Γιουβέντους με το 7-0 το 2003!

Έτσι, οι «ερυθρόλευκοι» γνώρισαν την 2η μεγαλύτερη ήττα της ιστορίας τους σε μία «μαύρη» βραδιά για την ομάδα του Πειραιά, ενώ είναι παράλληλα η δεύτερη φορά που δέχονται έξι γκολ σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Συγκεκριμένα, τελευταία φορά που ο Ολυμπιακός έφυγε με «6άρα» από το γήπεδο ήταν το 1963 στο Βαλκανικό Κύπελλο και το ματς με την Μπρασόφ (6-2).

Από εκεί και πέρα, υπάρχουν έξι... βαριές ήττες με «5άρες» από ομάδες με μεγάλα ονόματα όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και υποδεέστερες όπως η Φράιμπουργκ, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ, η Γκόρνικ, η Άντερλεχτ και η Ρόζενμποργκ.

Τέλος, αρκετές είναι και οι «4άρες» που έχει δεχθεί ο Ολυμπιακός στην ιστορία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετρώντας 16 ήττες με τους αντιπάλους να σταματούν στα 4 γκολ.

Αναλυτικά οι πιο βαριές ήττες του Ολυμπιακού:

10/12/03 Champions League: Γιουβέντους - Ολυμπιακός 7-0

21/10/25 Champions League: Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός 6-1

01/08/62 Βαλκανικό Κύπελλο: Μπρασόφ - Ολυμπιακός 6-2

30/11/23 Europa League: Φράιμπουργκ - Ολυμπιακός 5-0

01/10/69 Κύπελλο Κυπελούχων: Γκόρνικ Ζάμπρε - Ολυμπιακός 5-0

22/10/97 Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης - Ολυμπιακός 5-1

01/10/97 Champions League: Ρόζενμποργκ - Ολυμπιακός 5-1

