Δημοσιευτηκε:

Καρσέδο: «Δείξαμε χαρακτήρα, ο τερματοφύλακας τους έκανε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις»

Διαβάστε όσα είπε μετά το τέλος του αγώνα με την Καϊράτ ο προπονητής της Πάφου, Χουάν Κάρλος Καρσέδο

«Σίγουρα προετοιμαστήκαμε με συγκεκριμένο τρόπο για το παιχνίδι αλλά η κόκκινη κάρτα επηρέασε το παιχνίδι και το πως θέλαμε να παίξουμε. Παρόλα αυτά δείξαμε χαρακτήρα και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει. Παρά τον ψηλό βαθμός δυσκολίας, πήγαμε αρκετά καλά ενώ είχαμε και τις φάσεις μας για να σκοράρουμε και να πάρουμε τη νίκη. Θα προτιμούσα να παίξω με 11 παίκτες. Ακόμα όμως και κάτω από αυτά τα δεδομένα δεν τα παρατήσαμε. Ήταν εξαιρετικοί οι τερματοφύλακες αλλά ιδιαίτερα της Καϊράτ έκανε 3-4 φανταστικές επεμβάσεις και δεν μας επέτρεψε να σκοράρουμε ενώ θα μπορούσαμε. Με βάση τις ευκαιρίες που είχαμε αλλά και αυτές που δεχτήκαμε είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα και είμαι ικανοποιημένος. Κρατήσαμε κοντά τις αποστάσεις μας και δεν επιτρέψαμε επικίνδυνες καταστάσεις εκτός από αντεπιθέσεις και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό»

 

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη