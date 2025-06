Έγινε και επίσημα Σερ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ

Ήταν γνωστό εδώ και μήνες, πλέον έγινε επίσημο. Ο Γκάρεθ Σάουθγκετ είναι πλέον «Σερ».



Ο άλλοτε προπονητής της εθνικής Αγγλίας, δέχθηκε τη μεγάλη τιμή και έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον πρίγκιπα Γουίλιαμς, στο Κάστρο Γουίντσορ, για τις υπηρεσίες του στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Μία τεράστια τιμή για τον ίδιο, καθώς γίνεται μόλις ο τέταρτος Άγγλος προπονητής στην ιστορία που λαμβάνει τέτοιο τίτλο, μετά τους Σερ Γουόλτερ Γουίντερμποτομ, Σερ Αλφ Ράμσεϊ και Σερ Μπόμπι Ρόμπσον.

