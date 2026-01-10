ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η απάντηση του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η απάντηση του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

Ο θρύλος του ΝΒΑ μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά την επικράτηση των Μπακς.

Oι Μπακς επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά, ενώ και ο ΛεΜπρόν λίγο έλειψε να πετύχει triple double. O Greek Freak αποθέωσε τον Βασιλιά μετά το τέλος, ενώ και ο σταρ των Λέικερς έδειξε τον σεβασμό του προς τον Γιάννη.

«Σημαίνει πολλά για μένα η φανέλα του ΛεΜπρόν. Eίναι είδωλο για κάθε αθλητή, όχι μόνο στο μπάσκετ. Είναι σταθερός για 23 χρόνια. Είναι νικητής. Παράδειγμα για όλους. Είναι εκπληκτικός. Παίρνω κάθε ευκαιρία να ανταγωνίζομαι το μεγαλείο. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με το ότι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξιδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του», είπε ο Γιάννης.

«Σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου είναι τέλειο να αντιμετωπίζω τους σπουδαιότερους. Γιάννης, Κάρι, Ντουράντ, Χάρντεν, Γουέστμπρουκ. Έπαιξα για πολλά χρόνια απέναντι τους. Είναι ο 13ος χρόνος για τον Γιάννη. Ο Γουέστμπρουκ, ο Ντουράντ, ο Χάρντεν, ο Καουάι. Είναι τιμή μου να παίζω κόντρα σε εκείνον», ήταν η απάντηση του ΛεΜπρόν.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑNBA

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ράτζκοφ - Ιδιάκεθ, οι... μοναδικοί!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ανακοίνωσε Ντέγκενεκ ο ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Οι πινελιές ποιότητας που έφεραν την απόδραση και το... καμπανάκι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Επιστρέφει στην Πολωνία ο Ντραγκόφσκι

Ελλάδα

|

Category image

Η απάντηση του Λεμπρόν στον Γιάννη: «Είναι τιμή μου...»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ηλιόπουλος σε Βάργκα: «Δείξει ποιος είσαι, είσαι το δώρο μας στους οπαδούς μας»

Ελλάδα

|

Category image

Η Πόρτο φλερτάρει τον Μουζακίτη σύμφωνα με Πορτογαλικό δημοσίευμα

Ελλάδα

|

Category image

Με τον ενθουσιασμό του α' γύρου για να κρατήσει επαφή ο ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ερασιτεχνική αντίδραση για τέτοιο επίπεδο

ΑΕΛ

|

Category image

Μέχρι τότε θα λείψει ο Ελ Κααμπί από τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Yπάρχει ζωή στον... πλανήτη Άρη;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Stoiximan: Πληθώρα επιλογών σε ΑΠΟΕΛ-Ακρίτας & Άρης-ΑΕΚ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Για να τριτώσει το... καλό στη Λεμεσό η ΑΕΚ

ΑΕΚ

|

Category image

Aτύχημα για την Εθνική ομάδα χάντμπολ στην Εσθονία - Δεν συντρέχουν λόγοι ανησυχίας

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Διαβαστε ακομη