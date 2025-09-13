Χιμένεθ: «Είμαστε ανάμεσα στις καλύτερες ομάδες και πρέπει να το δείξουμε»

Στην ανάγκη να έρθουν νίκες για την ομάδα με αρχή το σημερινό ματς με τον Ατρόμητο στάθηκε ο Μανόλο Χιμένεθ σε δηλώσεις του στην κάμερα της Nova.



Ο Ισπανός τεχνικός αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο Άρης είναι μια νέα ομάδα με 18 καινούργιους παίκτες στο ρόστερ της, ωστόσο επεσήμανε ότι ο μόνος στόχος στα παιχνίδια της είναι οι νίκες και πως ο αγώνας για να δέσει αυτή είναι καθημερινός.





Αρχικά, ερωτώμενος γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Άρη, απάντησε:



“Ο βασικός λόγος της επιστροφής μου στην Ελλάδα είναι η αγάπη που μου έδειξαν όλοι τα προηγούμενα χρόνια και ο όμορφος τρόπος που μου φέρθηκαν. Όσον αφορά στην επιλογή του Άρη, είναι γιατί μού δόθηκε η δυνατότητα να εργαστώ όπως θέλω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα”.



Ο Μανόλο Χιμένεθ είναι καινούργιος προπονητής, σε μια καινούργια ομάδα, εφόσον αυτή έχει 18 νέους παίκτες. Τέθηκε σε αυτόν το ερώτημα, λοιπόν, πόσο γρήγορα προλαβαίνει να δέσει αυτή η ομάδα. Επισήμανε:



“Με τον καιρό… Δεν έχουμε χρόνο, γιατί έχουμε 18 καινούργιους παίκτες, όμως, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές φορές συμβαίνει! Όσο καλοί και να είναι σε ατομικό επίπεδο, εμείς πρέπει να καταφέρουμε να τους δέσουμε ως σύνολο. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, είναι όλοι οι παίκτες να δείξουν την αλληλεγγύη τους στους συμπαίκτες τους μέσα στο γήπεδο”.

Όσο για το πόσον καιρό υπολογίζει ότι θα πάρει αυτή η διαδικασία, σημείωσε:



“Όπως είπα, δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει να δούμε το επόμενο παιχνίδι, που είναι άμεσα μπροστά μας. Πρέπει να πάμε, να νικήσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Κι αυτό πρέπει να γίνεται και στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό μάς ενδιαφέρει. Ο αγώνας, λοιπόν, για να δέσει γρήγορα η ομάδα, είναι καθημερινός”.



Μιας κι ο λόγος πήγε στον Ατρόμητο, ο Χιμένεθ σχολίασε για τον ερχόμενο αντίπαλο του Άρη:



“Γνωρίζω καλά από τα χρόνια που ήμουν στην Ελλάδα ότι ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που θέλει πάντα να βρίσκεται στο πρώτο κομμάτι του βαθμολογικού πίνακα. Είναι πάντα ένας δύσκολος αντίπαλος και ειδικά στο γήπεδό του δυσκολότερος”.



Μιλώντας για το κύριο χαρακτηριστικό του Ατρόμητου, που είναι η σφιχτή του άμυνα, αλλά και οι γρήγορες αντεπιθέσεις, ο Χιμένεθ είπε, επισημαίνοντας τι πρέπει να κάνει ο Άρης για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα:



“Πράγματι, είναι μια ομάδα που γνωρίζει καλά να αμύνεται. Μια ομάδα, που είναι πολύ καλά στη μετάβαση. Είναι μια ομάδα δύσκολη να ανοίξεις την άμυνά της και γρήγορη στις αντεπιθέσεις. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε ως ομάδα μέσα στο γήπεδο απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο. Πρέπει να έχουμε εμείς τον έλεγχο του παιχνιδιού, γιατί αν τον αφήσουμε τον έλεγχο στον Ατρόμητο, θα υποφέρουμε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Είμαστε ο Άρης, είμαστε μέσα στις καλύτερες ομάδες και πρέπει να το δείξουμε”.



Ερωτώμενος ο Χιμένεθ, αν είναι ευχαριστημένος από την ποιότητα των παικτών που διαθέτει ο Άρης, τόνισε:



“Όλοι οι παίκτες μου έχουν περιθώρια βελτίωσης. Δεν πρέπει να βλέπουμε τους παίκτες ατομικά, αλλά πρέπει να βλέπουμε όλη την ομάδα. Όλες οι ομάδες μπορούν να βελτιωθούν, ακόμη και η Ρεάλ Μαδρίτης!”



Αναφορικά με τον στόχο της ομάδας στη σεζόν, δεν τον οριοθέτησε, αλλά προτίμησε να μιλήσει γενικότερα:



“Ο στόχος είναι να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Δεν είχαμε το χρόνο να κάνουμε μια καλή προετοιμασία, ενώ είμαστε εκτός Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή σκεφτόμαστε μόνο τον Ατρόμητο και τη νίκη μας”.





sportfm.gr