Ρομάνο: «Δανεικός στην ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο»

Ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να αποτελέσει ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ένωση τα βρήκε με την Μπεσίκτας για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Δεδομένη παρουσιάζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μπεσίκτας για τον Ζοάο Μάριο!

Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, σε ανάρτησή του στο X, τόνισε πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με τη μορφή δανεισμού.

O 32χρονος άσος λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ένωσης και να ενισχύσει την προσπάθειά της σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 

