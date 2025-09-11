Ρομάνο: «Δανεικός στην ΑΕΚ ο Ζοάο Μάριο»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ζοάο Μάριο αναμένεται να αποτελέσει ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, αφού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Ένωση τα βρήκε με την Μπεσίκτας για τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.
Δεδομένη παρουσιάζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο τη συμφωνία της ΑΕΚ με τη Μπεσίκτας για τον Ζοάο Μάριο!
Ο γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, σε ανάρτησή του στο X, τόνισε πως οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία και ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με τη μορφή δανεισμού.
O 32χρονος άσος λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα της Ένωσης και να ενισχύσει την προσπάθειά της σε Ελλάδα και Ευρώπη.
🚨🟡⚫️ AEK Athens have agreed deal to sign João Mário on loan from Besiktas.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025
New chapter in Greece, imminent. 🇬🇷 pic.twitter.com/9VM0Zl3N1l
sportfm.gr