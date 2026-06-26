Αποκαλύφθηκε ποια είναι η ξανθιά καλλονή που έχει «τρελάνει» το Παγκόσμιο Κυπέλλο

Η Νορβηγία αποδεικνύει μέχρι στιγμής ότι δικαίως θεωρείται το «dark horse» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας πετύχει δύο νίκες σε δύο αγώνες υπό την καθοδήγηση του Στάλε Σόλμπακεν.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ και η παρέα του νίκησαν τη Σενεγάλη με 3-2 στη Νέα Υόρκη σε έναν κρίσιμο αγώνα που εξασφάλισε την πρόκρισή τους στη φάση των νοκ άουτ. Η νίκη αυτή, στην τέταρτη συμμετοχή της Νορβηγίας σε Παγκόσμιο Κύπελλο, σημαίνει ότι θα μπορούσε ακόμη και να τερματίσει πρώτη στον όμιλο αν νικήσει τη Γαλλία στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων.

Η Νορβηγία είχε να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 1998 και οι πανηγυρισμοί παικτών και φιλάθλων συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη χαρά των οικογενειών τους, καθώς ο Σόλμπακεν αγκάλιασε τη σύζυγό του, Άννικεν.

Η συγκινητική αυτή στιγμή αναδημοσιεύτηκε από την 22χρονη κόρη τους, Ίντα, η οποία έγραψε: «Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό».

Ölüm döşeğindeyken eşine veda etmişti... 25 yıl sonra Dünya Kupası'nda ilk ona koştu.



Mart 2001'de sahada kalbi durduğunda tam 7 dakika boyunca "klinik ölü" olarak kaldı ve ardından üç gün sürecek bir komaya girdi.Komadan uyandığında eşine söylediği ilk şey, "Ölürsem çocukların… pic.twitter.com/U3wNiRPSKs — Goligan Sports (@goligansports) June 23, 2026

Η Ίντα έχει τραβήξει την προσοχή χάρη στην εντυπωσιακή εμφάνισή της, τα ξανθά μαλλιά της και το καλλίγραμμο σώμα της. Είναι φοιτήτρια Ιατρικής και διαθέτει περισσότερους από 13.000 ακολούθους στο Instagram.

Ο λογαριασμός της στο Instagram παρουσιάζει τα ταξίδια της σε όλο τον κόσμο μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες με μαγιό, καθώς και τον επί χρόνια σύντροφό της, Τάνις, ο οποίος εμφανίζεται συχνά στις αναρτήσεις της.

Η 22χρονη Ίντα είναι η μικρότερη από τα τρία παιδιά της οικογένειας και ασχολείται με τη νοσηλευτική. Ο μεσαίος αδελφός της, Μάρκους, ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του και έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στην ομάδα AGF της Superliga της Δανίας.

Norway coach's daughter becomes 'darling of the World Cup' after viral snaphttps://t.co/VV8Y7BpL7Q — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) June 25, 2026

Ο Μάρκους κλήθηκε μάλιστα στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας από τον ίδιο του τον πατέρα τον Σεπτέμβριο του 2023 και αγωνίστηκε στη φιλική νίκη με 6-0 επί της Ιορδανίας, χωρίς όμως να σκοράρει.

Ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο Σόντρε, απέκτησε ένα κοριτσάκι το 2023 με τη σύντροφό του, κάνοντας τον Στάλε και την Άννικεν παππού και γιαγιά, ενώ η Ίντα έγινε θεία.

Ωστόσο, η ζωή της οικογένειας Σόλμπακεν θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά, καθώς ο Στάλε υπέστη καρδιακή προσβολή τον Μάρτιο του 2001 κατά τη διάρκεια προπόνησης με την Κοπεγχάγη.

Ο Στάλε δέχθηκε αμέσως τις πρώτες βοήθειες από τον γιατρό της ομάδας, Φρανκ Όντγκααρντ, ενώ κλήθηκε αμέσως ασθενοφόρο. Όταν έφτασε το ιατρικό προσωπικό, διαπιστώθηκε κλινικός θάνατος επί τόπου. Ωστόσο, επανήλθε στη ζωή μέσα στο ασθενοφόρο, καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο, σχεδόν επτά λεπτά αργότερα.

Norway Manager’s Daughter Ida Solbakken Wins Over World Cup Fans https://t.co/DWbKICBhMT — Hollywood Babes (@celebsvibe_) June 23, 2026

athletiko.gr