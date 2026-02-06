Σιμεόνε: «Ο Λούκμαν είναι διαφορετικός από όλους τους παίκτες που έχουμε»

Ο τεχνικός της Ατλέτικο Μαδρίτης τόνισε πως ο Λούκμαν είναι διαφορετικός από το υπόλοιπο ρόστερ και πως μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις

«Ο Λούκμαν είναι διαφορετικός από όλους τους παίκτες που έχουμε, ειδικά στις καταστάσεις ένας εναντίον ενός, ενώ διαθέτει και συνδυαστικό παιχνίδι.

Το προφίλ του μας επιτρέπει να τον χρησιμοποιούμε σε διαφορετικές θέσεις και η επιρροή του στην ομάδα ήταν πολύ καλή.

Ένιωσε άνετα και ελπίζουμε να τον βοηθήσουμε να γίνει ακόμη καλύτερος ποδοσφαιριστής, όπως ακριβώς κι εκείνος μπορεί να μας βοηθήσει να εξελιχθούμε ως ομάδα».