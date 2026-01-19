Μία ολόκληρη χώρα πανηγυρίζει, γιατί ο Μανέ είπε «όχι» στον προπονητή του, για τη Σενεγάλη!

Αυτό δεν έχει γίνει πουθενά και ποτέ! Μέσα στο Μαρόκο, μετά από έναν «χαμό», έφτασε μία... ανάσα από το να «καταστραφεί» μία ολόκληρη διοργάνωση.

Ωστόσο, τελικά είχαμε την πιο όμορφη ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον Σαντιό Μανέ να πρωταγωνιστεί!

Όλα έδειχναν πως η Σενεγάλη θα αποχωρήσει στις καθυστερήσεις, μετά το πέναλτι που δόθηκε κατά της. Ο προπονητής της ήταν έξαλλος και έλεγε στους παίκτες του να φύγουν από το γήπεδο.

Ορισμένοι εξ αυτών πήγαν στα αποδυτήρια, αλλά ένας παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο και «φώναζε» για επιστροφή!

Ο Σαντιό Μανέ από την αρχή τα... έβαλε με τον προπονητή του. Φώναζε, για να μην αποχωρήσει η ομάδα του. Φώναζε για να μην υπάρξουν κυρώσεις. Φώναζε, γιατί πίστευε πως τίποτα δεν είχε τελειώσει!

Και πολύ καλά έκανε! Τελικά, η Σενεγάλη ξαναμπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, η αναμέτρηση «κρεμόταν» από μία εκτέλεση πέναλτι.

Ο Μπραχίμ Ντίαθ ανέλαβε την εκτέλεση και ο Εντουάρ Μεντί μπόρεσε να του πει «όχι»! Όπως ακριβώς έκανε και ο Σαντιό Μανέ στον προπονητή του.

Στην παράταση, ήρθε και το... κερασάκι στην τούρτα. Ο Πάπε Γκέγιε με έναν «κεραυνό» στο 94’ έδωσε προβάδισμα στη Σενεγάλη!

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και το τρόπαιο, πήγε σε μία χώρα που το είχε ξαναδεί μονάχα το 2021!

Κι όλα αυτά, ξεκίνησαν από τον Σαντιό Μανέ. Ένα «κόσμημα» για το ποδόσφαιρο, που έδειξε πως στον αθλητισμό κανείς και ποτέ δεν πρέπει να τα παρατάει.

Πηγή: england365.gr