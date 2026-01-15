ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η LaLiga καταδίκασε ρατσιστικά συνθήματα οπαδών της Αλμπαθέτε κατά του Βινίσιους

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η LaLiga καταδίκασε ρατσιστικά συνθήματα οπαδών της Αλμπαθέτε κατά του Βινίσιους

Με ανακοίνωσή της, η LaLiga καταδίκασε τη ρατσιστική συμπεριφορά μερικών οπαδών της Αλμπαθέτε κατά του Βινίσιους.

Ένα ακόμη περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς με στόχο τον Βινίσιους Ζούνιορ καταγράφηκε χθες (14/1), στο πλαίσιο της αναμέτρησης μεταξύ Αλμπαθέτε και Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Όπως προκύπτει από βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα «AS», μερίδα φιλάθλων της Αλμπαθέτε που είχε συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο «Κάρλος Μπελμόντε» πριν από την έναρξη του αγώνα, φώναξε ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του Βραζιλιάνου επιθετικού της «βασίλισσας».

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η LaLiga, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού στο ποδόσφαιρο: «Η LaLiga καταδικάζει όλες τις ρατσιστικές προσβολές. Εντός και εκτός γηπέδου, δεν υπάρχει χώρος για μίσος», αναφέρει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος σε μήνυμα που ανάρτησε στα social media, συνοδευόμενο με το σλόγκαν «LaLiga. Η δύναμη του ποδοσφαίρου μας ενάντια στον ρατσισμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «μερέγχες» γνώρισαν ήττα-σοκ με 3-2 από την Αλμπαθέτε, ομάδα που δίνει μάχη για την παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαδρίτης να αποχαιρετήσει πρόωρα τον θεσμό του Copa del Rey.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Πνίγηκε» στο Μόναχο o Παναθηναϊκός

EUROLEAGUE

|

Category image

Σαν... πέρσι: Κοντίδης, Κουλιτσένκο, Πάφος και Ολυμπιάδα κορυφαίοι -και- για το 2025!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Στην ΚΟΚ με άρωμα EuroBasket το Αριστείο της ΕΑΚ

Κύπρος

|

Category image

Ο θρυλικός Κοντίδης κορυφαίος αθλητής για 11η φορά!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Ξανά κορυφαία αθλήτρια της χρονιάς η Έλενα Κουλιτσένκο!

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Κυρίαρχη Ολυμπιάδα, ξανά κορυφαία ομάδα γυναικών!

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Παρέλαβε ο Πετεβίνος το «Χρυσό Παπούτσι» του Ελ Αραμπί

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Back to back για την Πάφο: Κορυφαία ανδρική ομάδα του 2025!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Βραβεύτηκε η κορυφαία ενδεκάδα του 2025

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μόνο... Ομόνοια οι MVP του 2025

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ανακοίνωσε Χάμπο Κυριάκου η ΑΕΚ!

ΑΕΚ

|

Category image

Τιμητική διάκριση στον Δημήτρη Δημητρίου για τους «Θεούς του Ολύμπου»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Χάνει Ριτσάρλισον για δύο μήνες η Τότεναμ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ενδιαφέρον της Γαλατάσαραϊ για τον Ομάρ Μαρμούς»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Χάμπος από την Ντιναμό Βουκουρεστίου

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη