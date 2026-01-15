Η LaLiga καταδίκασε ρατσιστικά συνθήματα οπαδών της Αλμπαθέτε κατά του Βινίσιους

Ένα ακόμη περιστατικό ρατσιστικής συμπεριφοράς με στόχο τον Βινίσιους Ζούνιορ καταγράφηκε χθες (14/1), στο πλαίσιο της αναμέτρησης μεταξύ Αλμπαθέτε και Ρεάλ Μαδρίτης για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Όπως προκύπτει από βίντεο που δημοσιεύθηκαν σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η εφημερίδα «AS», μερίδα φιλάθλων της Αλμπαθέτε που είχε συγκεντρωθεί έξω από το γήπεδο «Κάρλος Μπελμόντε» πριν από την έναρξη του αγώνα, φώναξε ρατσιστικά συνθήματα εις βάρος του Βραζιλιάνου επιθετικού της «βασίλισσας».

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η LaLiga, καταδικάζοντας απερίφραστα κάθε μορφή ρατσισμού στο ποδόσφαιρο: «Η LaLiga καταδικάζει όλες τις ρατσιστικές προσβολές. Εντός και εκτός γηπέδου, δεν υπάρχει χώρος για μίσος», αναφέρει η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος σε μήνυμα που ανάρτησε στα social media, συνοδευόμενο με το σλόγκαν «LaLiga. Η δύναμη του ποδοσφαίρου μας ενάντια στον ρατσισμό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι «μερέγχες» γνώρισαν ήττα-σοκ με 3-2 από την Αλμπαθέτε, ομάδα που δίνει μάχη για την παραμονή της στη δεύτερη κατηγορία, με αποτέλεσμα η Ρεάλ Μαδρίτης να αποχαιρετήσει πρόωρα τον θεσμό του Copa del Rey.

