Φλορεντίνο Πέρεθ σε Λεβαντόφσκι: «Μπάσταρδε!»

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παρά την πικρία του τήρησε το πρωτόκολλο και ήταν παρών στην απονομή των μεταλλίων στους νικητές μετά την ήττα της Ρεάλ από την Μπαρτσελόνα (3-2) στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας», δίπλα από τον ομόλογό του των «μπλαουγκράνα» Ζοάν Λαπόρτα, συνεχάρη δια χειραψίας έναν-έναν τους παίκτες των αντιπάλων. Όταν αντίκρισε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε μια απίθανη αντίδραση. «Μπάσταρδε», είπε με ένα ελαφρύ μειδίαμα ο Πέρεθ στον Πολωνό φορ, ο οποίος αντέδρασε με χαμόγελο στην ατάκα του ισχυρού άνδρα της Ρεάλ, που ουσιαστικά αναγνώρισε την αξία του.

Ο 37χρονος επιθετικός έχει σκοράρει 12 φορές σε 18 αναμετρήσεις απέναντι στη Ρεάλ στην καριέρα του, ενώ σε δέκα συναντήσεις με τους Μαδριλένους ως παίκτης της «Μπάρτσα» έχει 6 γκολ. Μάλιστα, ο «Λέβα» έχει σκοράρει και στους τέσσερις τελευταίους τελικούς του Σούπερ Καπ μετρώντας τρεις κατακτήσεις με την ομάδα του.

