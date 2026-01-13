ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Φλορεντίνο Πέρεθ σε Λεβαντόφσκι: «Μπάσταρδε!»

Δημοσιευτηκε:

Η ατάκα που χρησιμοποίησε με χιούμορ ο πρόεδρος της Ρεάλ απευθυνόμενος προς τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι μετά το Σούπερ Καπ.

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παρά την πικρία του τήρησε το πρωτόκολλο και ήταν παρών στην απονομή των μεταλλίων στους νικητές μετά την ήττα της Ρεάλ από την Μπαρτσελόνα (3-2) στον τελικό του Σούπερ Καπ Ισπανίας.

Ο πρόεδρος της «βασίλισσας», δίπλα από τον ομόλογό του των «μπλαουγκράνα» Ζοάν Λαπόρτα, συνεχάρη δια χειραψίας έναν-έναν τους παίκτες των αντιπάλων. Όταν αντίκρισε τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι είχε μια απίθανη αντίδραση. «Μπάσταρδε», είπε με ένα ελαφρύ μειδίαμα ο Πέρεθ στον Πολωνό φορ, ο οποίος αντέδρασε με χαμόγελο στην ατάκα του ισχυρού άνδρα της Ρεάλ, που ουσιαστικά αναγνώρισε την αξία του.

Ο 37χρονος επιθετικός έχει σκοράρει 12 φορές σε 18 αναμετρήσεις απέναντι στη Ρεάλ στην καριέρα του, ενώ σε δέκα συναντήσεις με τους Μαδριλένους ως παίκτης της «Μπάρτσα» έχει 6 γκολ. Μάλιστα, ο «Λέβα» έχει σκοράρει και στους τέσσερις τελευταίους τελικούς του Σούπερ Καπ μετρώντας τρεις κατακτήσεις με την ομάδα του.

Πηγή: sport-fm.gr

 

ΔΙΕΘΝΗ

