Πλούσια δράση απόψε στο Τσάμπιονς Λιγκ (Πρόγραμμα)

Η 6η αγωνιστική του Champions League φέρνει μαζί της κρίσιμα παιχνίδια και ομάδες που παίζουν τις τελευταίες τους ελπίδες για πρόκριση.

Η αγωνιστική ανοίγει με το Καϊράτ-Ολυμπιακός και συνεχίζει με το Μπάγερν-Σπόρτινγκ. Οι Βαυαροί παραμένουν αήττητοι στις μεταξύ τους ευρωπαϊκές αναμετρήσεις, ενώ ο Χάρι Κέιν σκοράρει διαρκώς, με τελευταίο του θύμα την Στουτγκάρδη, όπου έκανε χατ-τρικ σε λιγότερο από μισή ώρα. Η Σπόρτινγκ, όμως, δείχνει σταθερότητα, με τους Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη να θέλουν να κάνουν τη ζημιά στην πρωταθλήτρια Γερμανίας.Το μεγάλο ματς της βραδιάς γίνεται στο Μιλάνο, με την Ίντερ να υποδέχεται τη Λίβερπουλ. Οι «νερατζούρι» έχουν βρει τη φόρμα τους και θέλουν να εκμεταλλευτούν τόσο την έδρα τους όσο και τα εσωτερικά προβλήματα της ομάδας του Σλοτ, με τον Σαλάχ να μην έχει αγωνιστεί στα τρία τελευταία παιχνίδια της ομάδας και το ενδεχόμενο της αποχώρησής του να είναι υπαρκτό.

Στο Μονακό, η τοπική ομάδα αντιμετωπίζει τη Γαλατασαράι σε ένα ζευγάρι με παρελθόν, ενώ η Αταλάντα φιλοξενεί την Τσέλσι. Οι Ιταλοί έχουν δυνατή έδρα, με την Τσέλσι να συνεχίζει να παρουσιάζεται αποτελεσματική στην Ευρώπη.

Τέλος, η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Άιντραχτ, θέλοντας να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από την Τσέλσι. Η γερμανική ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να πάρει αποτελέσματα στην Ισπανία, ωστόσο έρχεται από μια ηχηρή σφαλιάρα, δεχόμενη 6 γκολ από τη Λειψία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

6η αγωνιστική – UEFA Champions League

Τρίτη 9/12/25

Καιράτ – Ολυμπιακός (17:30)

Μπάγερν – Σπόρτινγκ (19:45)

Μονακό – Γαλατασαράι (22:00)

Αταλάντα – Τσέλσι (22:00)

Μπαρτσελόνα – Άιντραχτ Φρανκφούρτης (22:00)

Ίντερ – Λίβερπουλ (22:00)

Αϊντχόφεν – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Σεν Ζιλουάζ – Μαρσέιγ (22:00)

Τότεναμ – Σλάβια Πράγας (22:00)

Τετάρτη 10/12/25

Καραμπάκ – Άγιαξ (19:45)

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη (19:45)

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα – Νάπολι (22:00)

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ (22:00)

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ (22:00)

Γιουβέντους – Πάφος (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

ΔΙΕΘΝΗ

