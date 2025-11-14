Περισσότεροι από 20.000 φίλαθλοι στην προπόνηση της Αργεντινής για να δουν τον Μέσι

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής με τον Λιονέλ Μέσι ως κυρίαρχο «αξιοθέατο» προσέλκυσε σήμερα (13/11) περισσότερους από 20.000 φιλάθλους στο στάδιο «Manuel Martínez Valero» στην ισπανική πόλη Έλτσε ,για να παρακολουθήσουν την ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να πραγματοποιεί μια ανοιχτή προπόνηση, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία της για το αυριανό (14/11) φιλικό εναντίον της Αγκόλας.

Η σημερινή προπόνηση,όπως αναφέρει το tycsports, ανοιχτή στο κοινό, χρησίμευσε ως άμεση σύνδεση μεταξύ της εθνικής ομάδας και των χιλιάδων οπαδών που πλήρωσαν εισιτήριο για να δουν από κοντά τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική, με γεμάτες κερκίδες, σημαίες της Αργεντινής σε όλο το στάδιο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της προπόνησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε μια ξεχωριστή στιγμή, όταν έλαβε μια φανέλα της Έλτσε με τον αριθμό 10 από τον Κρίστιαν Μπραγκάρνικ, μέτοχο του ισπανικού συλλόγου.