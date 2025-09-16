Φραπάρ: Έγινε αντικείμενο χλευασμού στα social μετά την ανάλυσή της για το Ρεν - Λυών

Στο κυριακάτικο ματς της Ligue 1 ανάμεσα σε Ρεν και Λυών (3-1), η παρουσία της Στεφανί Φραπάρ στο VAR προκάλεσε έντονες αντιδράσεις κι ένα μεγάλο «κύμα» αρνητικών σχολίων στα social media. Η αιτία ήταν μία αμφισβητούμενη φάση που σημειώθηκε στο 17ο λεπτό, όταν ο Ρουό απέναντι έκανε ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα στον Μεράχ με το πόδι του να βρίσκει στην κνήμη του αντιπάλου.

Παρ’ όλα αυτά, ο διαιτητής της αναμέτρησης, Ρουντί Μπουκέ, δεν έδειξε ούτε κίτρινη, ενώ η Φραπάρ, από το VAR, έκρινε ότι δεν υπήρχε λόγος να τον καλέσει για επανεξέταση της φάσης.

Η ανάλυση της ίδιας, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από την Ομοσπονδία, έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά. «Είναι ψηλά, αλλά γλιστράει το πόδι. Για μένα είναι εντάξει», ακούγεται να λέει η Γαλλίδα ρεφ, που έχει διαιτητεύσει μεταξύ άλλων και στον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Άρη το 2024. Αυτή η ατάκα της έγινε viral στη Γαλλία, με το hashtag #ÇaRestePasÇaGlisse να κατακλύζει το «Χ».

Οπαδοί της Λυών, αλλά και ουδέτεροι, ανάρτησαν βίντεο με πασίγνωστα σκληρά τάκλιν ειρωνευόμενοι ότι ούτε αυτά θα έπαιρναν κόκκινη, σύμφωνα με την κρίση της Φραπάρ. Φυσικά, στον απόηχο της δήλωσής της δεν έλειψαν και σεξιστικά αστεία και σχόλια για το αν και κατά πόσο είναι ικανή να ασκεί τα καθήκοντά της.

Ακόμη και ο αρχηγός της Λυών, Κορετέν Τολισό, αντέδρασε ανεβάζοντας φωτογραφία του μαρκαρίσματος με τη χαρακτηριστική φράση της διαιτήτριας.

gazzetta.gr