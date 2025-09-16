Ξεκινάει το ποδόσφαιρο... 36 αστέρων. To πρόγραμμα

Μέσα σε μία αποκλειστική εβδομάδα δική της ευρωπαϊκή εβδομάδα, η κορυφαία διοργάνωση συλλόγων στον κόσμο, παρουσιάζει την πρεμιέρα... απλωμένη μέσα σε τρεις ημέρες, σήμερα (16/9), την Τετάρτη (17/8) και την Πέμπτη (18/9). Ένα ποδόσφαιρο ...36 αστέρων, άλλων περισσότερο και άλλων λιγότερο φωτεινών.

Ανάμεσα στις 36 ομάδες της League phase και ο Ολυμπιακός, που θα κάνει το δικό του ξεκίνημα (17/9-19:45) στο «Γ. Καραϊκάκης» απέναντι στην «σταχτοπούτα» από την Κύπρο, Πάφο.

Κορυφαίοι αγώνες, που θα αρχίσουν να τοποθετούν τα κομμάτια του παζλ με τους πιθανούς διαδόχους της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν (5-0 την Ίντερ στο Μόναχο), αλλά χωρίς μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες να έχουν τραυματιστεί.

Η Παρί ΣΖ, οι αγορές και τα φαβορί

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα έχει πολλά να κάνει για να φτάσει στον τελικό στην «Puskas Arena» στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου και να υπερασπιστεί τον τίτλο του Champions League. Ο γαλλικός σύλλογος φαίνεται να βασίζεται στην περσινή δυναμική, με αποκορύφωμα έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, με τέσσερις νίκες σε τέσσερις αγώνες της Ligue 1. Αλλά θα αντιμετωπίσει αντιπάλους που έχουν ενισχύσει σημαντικά την ομάδα τους κατά την καλοκαιρινή μεταγραφική αγορά.

Αποκλεισμένη από τους Παριζιάνους σε μια δύσκολη αναμέτρηση την περασμένη σεζόν, η Λίβερπουλ είναι το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα, έχοντας ξοδέψει μισό δισεκατομμύριο ευρώ για τους Αλεξάντερ Ίσακ, Ούγκο Εκιτικέ, Φλόριαν Βιρτς και Τζέρεμι Φρίμπονγκ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με επικεφαλής τον Κιλιάν Μπαπέ και τον νέο προπονητή Τσάμπι Αλόνσο, η Μπαρτσελόνα που επέστρεψε στην κορυφή, η Τσέλσι, νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου συλλόγων, η Ίντερ, που αναζητά εκδίκηση μετά τον τελικό της 31ης Μαΐου, και η πάντα τρομακτική Μπάγερν Μονάχου είναι μεταξύ των άλλων που φέρονται ως φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου με τα μεγάλα αυτιά.

Περιορισμένες οι θέσεις

Η League phase και οι οκτώ αγωνιστικές της από τώρα μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θα δώσουν μεγαλύτερη σαφήνεια. Πειστική στην πρώτη της σεζόν αυτή η μορφή, με τους αγώνες αυτής της εβδομάδας να αποτελούν υπενθύμιση για το πόσο γρήγορα θα αναμετρηθούν οι καλύτερες ομάδες: Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (16/9), Μπάγερν-Τσέλσι και Λίβερπουλ-Ατλέτικο την Τετάρτη (17/9), Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι την Πέμπτη (18/9)...

Οι 8 πρώτες θέσεις στην ενιαία κατάταξη των 36 ομάδων, οι οποίες δίνουν απευθείας πρόκριση στη φάση των «16» είναι έτσι κι αλλιώς περιορισμένες. Ακόμα και οι θέσεις από την 9η έως την 24η, που σημαίνουν playoffs δύο αγώνων.

Πάντως η League phase θα ξεκινήσει με μια σειρά από τραυματισμούς παικτών μεταξύ των κορυφαίων συλλόγων, ένα σύμπτωμα μιας υπερφορτωμένης περασμένης σεζόν.

Οι τραυματίες και οι συζητήσεις

Έτσι, συμβολικά, η τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας» την επόμενη Δευτέρα (22/9) στο Παρίσι θα πραγματοποιηθεί με τα δύο κύρια φαβορί τραυματισμένα: τον Ουσμάν Ντεμπελέ με τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο και τον Λαμίν Γιαμάλ με τραυματισμό στο ηβικό οστό, μετά από διεθνείς αγώνες τον Σεπτέμβριο. Πέρυσι, ήταν ο Ρόδρι που χρησιμοποίησε πατερίτσες και σήκωσε το τρόπαιο.

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα ​​χωρίς τα δύο αστέρια τους σε αυτή την εναρκτήρια ημέρα του Champions League, και ίσως για περισσότερο, ειδικά στη μεταξύ τους μονομαχία τους την 1η Οκτωβρίου στο Camp Nou. Ο Ντεμπελέ αναμένεται να μείνει εκτός για έξι έως οκτώ εβδομάδες. Η Παρί Σεν Ζερμέν έχει επίσης να αντιμετωπίσει τους τραυματισμούς στη γάμπα των Ντεσιρέ Ντουέ και Κβίτσα Κβαρατσκέλια και τραυματισμούς στον αστράγαλο των Λι Κανγκ-ιν και Λούκας Μπεράλντο.

Μεταξύ άλλων ομάδων υψηλού επιπέδου, η λίστα με τους πιο περιζήτητους παίκτες είναι ασυνήθιστα μεγάλη: Αντόνιο Ρούντιγκερ (Ρεάλ Μαδρίτης), Λίαμ Ντελάπ και μέχρι πρόσφατα Κόουλ Πάλμερ (Τσέλσι), Τζαμάλ Μουσιάλα (Μπάγερν), Ραγιάν Τσερκί, Ομάρ Μαρμούς και Ραγιάν Αϊτ-Νουρί (Σίτι), Μπουκάγιο Σακά, Κάι Χάβερτζ και Μάρτιν Έντεγκααρντ (Άρσεναλ)...

Οι διαμάχες

Αυτή η κατάσταση έχει πυροδοτήσει συζήτηση σχετικά με τον «κολασμένο» ρυθμό που επιβάλλεται στους παίκτες, ακόμη και διαμάχες μεταξύ συλλόγων και εθνικών ομάδων, όπως αυτές των τελευταίων ημερών μεταξύ Γαλλίας και Παρί Σεν Ζερμέν και μεταξύ Ισπανίας και Μπαρτσελόνα.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο την περασμένη σεζόν διήρκεσε μέχρι τα μέσα Ιουλίου, έχει ξεχωρίσει, όπως και η League phase στο Champions League, η οποία επιβάλλει δύο επιπλέον αγώνες στον πρώτο γύρο και πιθανά playoffs τον χειμώνα. Και σε αυτή τη σεζόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα διακυβεύματα γύρω από την φυσική κατάσταση των παικτών αυξάνονται ακόμη περισσότερο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Τρίτη 16/9

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Άρσεναλ (Αγγλία)

19:45 Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Μαρσέιγ (Γαλλία)

22:00 Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)

22:00 Γιουβέντους (Ιταλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία)

22:00 Τότεναμ (Αγγλία)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία)

Τετάρτη 17/9

19:45 Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Πάφος (Κύπρος)

19:45 Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία)

22:00Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Τσέλσι (Αγγλία)

22:00 Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)

22:00 Άγιαξ (Ολλανδία)-Ίντερ (Ιταλία)

Πέμπτη 18/9

19:45 Μπριζ (Βέλγιο)-Μονακό (Γαλλία)

19:45 Κοπεγχάγη (Δανία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία)

22:00 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία)

22:00 Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Γαλατασαράι (Τουρκία)

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)

22:00 Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)

Πηγή: ΑΠΕ