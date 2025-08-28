Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αποκλεισμός – σοκ, από ομάδα με 765 εκατομμύρια, μικρότερο μπάτζετ!

Βρισκόταν πίσω στο σκορ με 2-0 από την Γκρίμσμπι της League Two, ισοφάρισε με τον Χάρι Μαγκουάιρ σε 2-2 στο 89ο λεπτό και οδηγηθήκαμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ένα πέναλτι μακριά ήταν οι «κόκκινοι διάβολοι». Το έχασε ο Κούνια, συνεχίστηκε η «ρώσικη ρουλέτα» και εκεί δεν παίζει ρόλο το μπάτζετ. Οι γηπεδούχοι πέρασαν, το «σοκ» είναι αδιανόητο και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι εκτός Λιγκ Καπ!

Συζητάμε για μία ομάδα που αγωνίζεται στη League Two. Στην τέταρτη τη τάξει κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Μία ομάδα που έχει πετύχει 2+ γκολ, μόλις σε ένα από τα τρία ματς που έχει δώσει ως στιγμής στο πρωτάθλημα.

Μία ομάδα, της οποίας το μπάτζετ ανέρχεται στα 3,2 εκατομμύρια, με το γήπεδό της να χωράει 9.052 άτομα! Και όμως, αυτή η ομάδα κατάφερε να αποκλείσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον δεύτερο γύρο του Λιγκ Καπ, μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, στη «ρώσικη» ρουλέτα, σηματοδοτώντας μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της σεζόν, πριν καν παρέλθει ο Αύγουστος.

Η Γκρίμσμπι προηγήθηκε στο 22ο λεπτό με τον Βέρναμ, για να έρθει ο ίδιος παίκτης και να κάνει το 2-0, με τη συμπλήρωση μισής ώρας. Το πρώτο «σοκ» ήταν γεγονός.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» αγωνίζονταν με βασικούς. Ο Ονάνα ήταν κάτω από την εστία, ο Νταλότ, ο Ντόργκου και ο Μαγκουάιρ έπαιζαν, ο Ουγκάρτε αντικαθιστούσε τον Καζεμίρο, ο Κούνια, ο Σέσκο και ο Ντιαλό βρίσκονταν στο αρχικό σχήμα.

Και όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχανε με 2-0 στο ημίχρονο και έβαλε στο ματς τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Εμπουεμό, για να καταφέρει να επιστρέψει σε αυτό!

Και τα κατάφερε. Αφυπνίστηκε αργά, σκόραρε στο 75’ με τον Εμπουεμό, έχασε ευκαιρίες, και το γκολ της ισοφάρισης ήρθε από έναν… ανέλπιστο ήρωα. Ο Χάρι Μαγκουάιρ μετέτρεψε σε ασίστ την πάσα του Μέισον Μάουντ και το 2-2 στο 89’ ήταν γεγονός.

Θα οδηγούμασταν στη διαδικασία των πέναλτι… Αμύνθηκε η Γκρίμσμπι στο διάστημα που απέμενε και ο μοναδικός τρόπος να προκριθεί η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίν, ήταν η «ρώσικη ρουλέτα». Και όπως όλοι γνωρίζουμε, σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, το φαβορί έχει πάντα το άγχος…

Συγκλονιστική η διαδικασία, μοιραίοι οι Κούνια και Εμπουεμό, με 12-11 η Γκρίμσμπι είναι στον τρίτο γύρο του Λιγκ Καπ!

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 GRIMSBY HAVE KNOCKED OUT MANCHESTER UNITED OF THE CARABAO CUP! 👋❌pic.twitter.com/vuFXQyBKpg — Tekkers Foot (@tekkersfoot) August 27, 2025

