Μοιάζει… οριστικό, η Νιούκαστλ «μπλοκάρει» την πώληση του Ίσακ στη Λίβερπουλ

Πολύ σημαντικά νέα έχουν προκύψει τη δεδομένη χρονική στιγμή με τον Αλεξάντερ Ίσακ, τη Λίβερπουλ και τη Νιούκαστλ, με την τελευταία να λέγεται πως του ξεκαθάρισε ότι δεν είναι προς πώληση!

Με τον χειρότερο δυνατό τρόπο φαίνεται πως εξελίσσεται η κατάσταση ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ίσακ και τη Νιούκαστλ, με τον Σουηδό σέντερ φορ να πληροφορείται πως οριστικά ο σύλλογος δεν θέλει να τον πουλήσει.

Αυτό, τουλάχιστον, γράφεται τη δεδομένη χρονική στιγμή στην Αγγλία, με τον Ίσακ να θέλει να αγωνιστεί αποκλειστικά στη Λίβερπουλ, αλλά τις «καρακάξες» να παραμένουν σταθερές στην άποψή τους!

«Δεν είσαι προς πώληση», λέγεται πως του διαμήνυσαν, με συνέπεια και ο ίδιος να έχει κάνει την επιλογή του, αναφορικά με το πώς προχωρά από αυτήν την στιγμή και έπειτα.

Δεν επιστρέφει στις προπονήσεις, προτιμά να απέχει από κάθε αγωνιστικό ζήτημα της ομάδας και μένει να δούμε αν θα υπάρξει κάποια νέα εξέλιξη στην υπόθεση…

england365.gr