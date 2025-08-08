Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές της κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν!
Δημιουργία της Adidas, η νέα φανέλα της «βασίλισσας» είναι μπλε, με λευκές λεπτομέρειες σε γιακά και μανίκια.
Επιπλέον, σε ρόλο μοντέλου και ο Τιμπό Κουρτουά, παρουσίασε τη μαύρη εμφάνιση του τερματοφύλακα.
Η νέα εμφάνιση της Ρεάλ Μαδρίτης:
Demasiado. Estilo. 🥶#RMCFThird | @adidasfootball pic.twitter.com/s5Pu4889nv— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2025
