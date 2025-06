Η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι αποδέσμευσε ως ελεύθερους 20 ποδοσφαιριστές της!

Ούτε έναν, ούτε δύο, αλλά... 20 ποδοσφαιριστές της αποδέσμευσε η Άρσεναλ!



Έχοντας την πρόθεση να προχωρήσουν σε ανανέωση του ρόστερ τους, οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν τα ονόματα των 20 ποδοσφαιριστών τους, οι οποίοι αποχωρούν από τον σύλλογο μετά την ολοκλήρωση των συμβολαίων τους.

Μεταξύ αυτών, ο 33χρονος αμυντικός μέσος, Ζορζίνιο, ο οποίος φαίνεται ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βραζιλία και στη Φλουμινένσε, ενώ στην ομάδα του Μικέλ Αρτέρα δεν θα συνεχίσουν να αγωνίζονται ούτε οι Τίρνεϊ, Στέρλινγκ και Νέτο.



Πέρα από τα πιο γνωστά ονόματα, η Άρσεναλ ανακοίνωσε ότι αποδέσμευσε και αρκετούς ποδοσφαιριστές των ακαδημιών της, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση των Λονδρέζων, τα συμβόλαια των Πάρτεϊ, Κέλι και Ρόσιακ επίσης ολοκληρώθηκαν, αλλά η ομάδα βρίσκεται σε συζητήσεις μαζί τους και δεν αποκλείεται να παραμείνουν.

Always a part of The Arsenal ❤️



We can now confirm which players will be leaving us at the end of the month 👇