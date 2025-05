«Βγήκε, πάτησε χορτάρι, αποθεώθηκε»: Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πάντα δίπλα στη Γιουνάιτεντ!

Με κόκκινη γραβάτα, γεμάτος υπερηφάνεια, είναι εκεί. Είναι στο «Σαν Μαμές» για τον τελικό του Europa League ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον και πάτησε το χορτάρι, πριν από την έναρξη του Τότεναμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Χαμογελαστός, ευδιάθετος, άπαντες τον χειροκρότησαν…

Απλώς, αρκετοί δεν τον περίμεναν στον αγωνιστικό χώρο, αλλά στις εξέδρες των επισήμων. Εν τέλει, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον έκανε την εμφάνισή του λίγο νωρίτερα, βγαίνοντας από το «tunnel» που θα βγουν και οι ποδοσφαιριστές και πατώντας το χορτάρι του «Σαν Μαμές».

Χαρούμενος, ευδιάθετος, χειροκροτήθηκε από το κοινό στο γήπεδο και εύχεται στο φινάλε να πανηγυρίζει για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Sir Alex Ferguson's face lights up as he walks onto the pitch 🤩



