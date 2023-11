Η νέα βαθμολογία της Premier League: Στη 19η θέση η Έβερτον, με πρόγραμμα «βουνό»!

«Σοκ» έχει προκαλέσει στον κόσμο της Premier League η εξέλιξη του ζητήματος της Έβερτον, από την οποία αφαιρέθηκαν 10 βαθμοί και βρίσκεται στην τριάδα υποβιβασμού του πρωταθλήματος. Κοντά στη… σωτηρία προφανώς, με τετράδα αγώνων «βουνό» να ακολουθεί!

Μπορεί πριν από περίπου ένα μήνα να είχε ειπωθεί πως η Έβερτον κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών, εξαιτίας παραβίασης κανονισμών της Premier League, όμως ουδείς ανέμενε πως αυτό θα γίνει πράξη.

Ωστόσο, πλέον η απόφαση είναι γεγονός, με την ομάδα του Σον Ντάις να βλέπει 10 βαθμούς να της αφαιρούνται, να πηγαίνει στους… τέσσερις από τους 14 που είχε και να βρίσκεται στην προ τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Έχει πλέον τους ίδιους πόντους με την «ουραγό» Μπέρνλι, έναν λιγότερο από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και βρίσκεται στο -2 από τη σωτηρία, με τη Λούτον να φιγουράρει στην 17η θέση.

Ωστόσο, το δύσκολο της υπόθεσης, αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, είναι το πρόγραμμα – βουνό που ακολουθεί για την Έβερτον. Συναντά εντός έδρας τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μεταβαίνει στο «Σίτι Γκράουντ» να παίξει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, υποδέχεται τη Νιούκαστλ, την Τσέλσι και πηγαίνει στα μέσα Δεκεμβρίου να αντιμετωπίσει την Μπέρνλι του Βινσέντ Κομπανί.

Όσον αφορά το κλείσιμο του ημερολογιακού έτους; Συναντά την Τότεναμ εκτός έδρας, τη Σίτι στο «Γκούντισον Παρκ» και κλείνει το 2023 με εξόρμηση στο «Μολινό», όπου θα παίξει με τη Γουλβς!

Everton drop from 14th to 19th in the Premier League table.



Before they were eight points clear of safety — now they are two points behind 17th-placed Luton Town and only above Burnley on goal difference. #EFC | #PL pic.twitter.com/3S0mO4koCo