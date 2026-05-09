Η Λίβερπουλ «έσπασε» τα δοκάρια και έμεινε στην ισοπαλία με την Τσέλσι

Σε ένα ματς με ένταση, ρυθμό και μεγάλες φάσεις, Λίβερπουλ και Τσέλσι αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στο «Άνφιλντ», αποτέλεσμα που αφήνει ανοιχτούς τους λογαριασμούς και για τις δύο ομάδες στη μάχη της Ευρώπης.

Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μπήκε δυνατά και μόλις στο 6ο λεπτό πήρε προβάδισμα με εντυπωσιακό σουτ του Γκράφενμπερχ έξω από την περιοχή. Οι «Reds» πίεσαν και για δεύτερο γκολ, όμως σταδιακά η Τσέλσι ανέβασε την απόδοσή της και άρχισε να γίνεται απειλητική.

Η ισοφάριση ήρθε στο 35’, όταν ο Έντσο Φερνάντες εκμεταλλεύτηκε την αναστάτωση στην περιοχή μετά από εκτέλεση φάουλ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Λίγο πριν το ημίχρονο, ο Αργεντινός άγγιξε και την ανατροπή, όμως ο Μαμαρντασβίλι κράτησε όρθια τη Λίβερπουλ.

Στο δεύτερο μέρος οι δύο ομάδες βρήκαν ξανά δίχτυα, αλλά τόσο το γκολ του Πάλμερ για την Τσέλσι όσο και εκείνο του Τζόουνς για τη Λίβερπουλ ακυρώθηκαν μέσω VAR για οφσάιντ.

Στο τελευταίο εικοσάλεπτο η Λίβερπουλ πίεσε ασφυκτικά για τη νίκη, όμως τα δοκάρια στάθηκαν σύμμαχοι της Τσέλσι. Ο Σομποσλάι σημάδεψε το κάθετο δοκάρι με δυνατό σουτ στο 71’, ενώ λίγο αργότερα ο Φαν Ντάικ είδε την κεφαλιά του να σταματά στο οριζόντιο.

Το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με την Τσέλσι να βάζει τέλος στο αρνητικό της σερί και τη Λίβερπουλ μένει στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Athletiko.gr