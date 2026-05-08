Λίβερπουλ: Ευχάριστα νέα για τον Σλοτ ενόψει Τσέλσι!

Επιστροφή δύο βασικών την... κατάλληλη στιγμή!

Η ήττα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν στάθηκε ικανή να εκτροχιάσει τη Λίβερπουλ από τον στόχο της τετράδας, και πλέον το συγκρότημα του Άρνε Σλοτ χρειάζεται μόλις τέσσερις βαθμούς στα τελευταία τρία παιχνίδια.

Τα νέα από το ιατρικό δελτίο είναι ενθαρρυντικά, καθώς ο Αλεξάντερ Ίσακ και ο Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι είναι έτοιμοι να αγωνιστούν το Σάββατο. Ο Ίσακ ξεπέρασε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ενώ η επιστροφή του Γεωργιανού τερματοφύλακα αποτελεί έκπληξη, καθώς οι αρχικές εκτιμήσεις για τον τραυματισμό που αποκόμισε κόντρα στην Έβερτον έδειχναν μεγαλύτερο χρόνο απουσίας.

Ο προπονητής της Λίβερπουλ, μιλώντας την Παρασκευή (9/5) στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της αναμέτρησης με την Τσέλσι (9/5, 14:30), αναφέρθηκε στην ετοιμότητα των παικτών του: «Ο Άλεξ (σ.σ. Ίσακ) προπονήθηκε ξανά μαζί μας χθες για πρώτη φορά. Όλα είναι καλά. Έκανε ένα μέρος του προγράμματος, ελπίζουμε ότι μπορεί να κάνει μέρος ή και ολόκληρο το πρόγραμμα σήμερα και θα δούμε πόσο θα τον χρησιμοποιήσουμε».

Όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα και τους υπόλοιπους τραυματίες, ο Ολλανδός τεχνικός πρόσθεσε: «Ο Άλισον δεν είναι ακόμη έτοιμος, ο Γκιόργκι (σ.σ. Μαμαρντασβίλι) προπονείται σήμερα για πρώτη φορά. Ο Μο είναι πολύ κοντά στην επιστροφή, όπως και ο Άλισον. Ο Ιμπού (σ.σ. Κονατέ) είχε έναν προσωπικό λόγο που δεν προπονήθηκε την Τετάρτη, αλλά ήταν εδώ χθες και σήμερα, ενώ ο Φλόριαν (σ.σ. Βιρτς) ένιωθε λίγο αδιάθετος αλλά προπονήθηκε επίσης χθες».

