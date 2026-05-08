«Η Άρσεναλ θα πάρει top εξτρέμ»

Η Άρσεναλ ζει σε περιόδους… ευτυχίας, καθώς βρίσκεται πλέον μια «ανάσα» από την κατάκτηση της Premier League, αλλά και του Champions League. Απέκλεισε την Ατλέτικο και πλέον έχει να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν – Ζερμέν στον τελικό. Εκτός από το αγωνιστικό, οι «κανονιέρηδες» κοιτούν και το μεταγραφικό κομμάτι, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κινηθούν σαν… πρωταθλητές. Θέλουν τοπ εξτρέμ, μάλιστα κοιτούν παίκτη από τους Γάλλους, που θα τους αντιμετωπίσουν στις 30 Μαΐου

Πολύ έντονα αναμένεται να κινηθεί η Άρσεναλ στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με τους «κανονιέρηδες» να κάνουν εντυπωσιακές κινήσεις και εκτός γηπέδου. Εν αναμονή δύο τροπαίων, ήδη ψάχνουν τον εξτρέμ που θα πάρουν το καλοκαίρι. Θέλουν παίκτη από το πάνω… ράφι, ίσως κινηθούν και για αντίπαλό τους, από τον τελικό του Champions League, κρατήστε το…

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τον Florian Plettenberg, η ομάδα του Αρτέτα κοιτά την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Οι «κανονιέρηδες» ψάχνουν μια… τοπ κίνηση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Γάλλο να τους καλύπτει απόλυτα.

Η μεταγραφή του το καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανή, όμως υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ίσως κινηθούν για εκείνον, όπως η Λίβερπουλ και η Μπαρτσελόνα.

Όπως και να ‘χει, το μόνο σίγουρο είναι, πως η Άρσεναλ αναμένεται να ενισχυθεί πολύ και… σοβαρά το καλοκαίρι!

