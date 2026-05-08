ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Άρσεναλ θα πάρει top εξτρέμ»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Η Άρσεναλ θα πάρει top εξτρέμ»

Κοιτάζει αντίπαλό της στον τελικό του Champions League!

Η Άρσεναλ ζει σε περιόδους… ευτυχίας, καθώς βρίσκεται πλέον μια «ανάσα» από την κατάκτηση της Premier League, αλλά και του Champions League. Απέκλεισε την Ατλέτικο και πλέον έχει να αντιμετωπίσει την Παρί Σεν – Ζερμέν στον τελικό. Εκτός από το αγωνιστικό, οι «κανονιέρηδες» κοιτούν και το μεταγραφικό κομμάτι, στο οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κινηθούν σαν… πρωταθλητές. Θέλουν τοπ εξτρέμ, μάλιστα κοιτούν παίκτη από τους Γάλλους, που θα τους αντιμετωπίσουν στις 30 Μαΐου 

Πολύ έντονα αναμένεται να κινηθεί η Άρσεναλ στο επόμενο μεταγραφικό παράθυρο, με τους «κανονιέρηδες» να κάνουν εντυπωσιακές κινήσεις και εκτός γηπέδου. Εν αναμονή δύο τροπαίων, ήδη ψάχνουν τον εξτρέμ που θα πάρουν το καλοκαίρι. Θέλουν παίκτη από το πάνω… ράφι, ίσως κινηθούν και για αντίπαλό τους, από τον τελικό του Champions League, κρατήστε το…

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με τον Florian Plettenberg, η ομάδα του Αρτέτα κοιτά την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Οι «κανονιέρηδες» ψάχνουν μια… τοπ κίνηση στο αριστερό άκρο της επίθεσης, με τον Γάλλο να τους καλύπτει απόλυτα.

Η μεταγραφή του το καλοκαίρι, είναι πολύ πιθανή, όμως υπάρχουν κι άλλες ομάδες που ίσως κινηθούν για εκείνον, όπως η Λίβερπουλ και η Μπαρτσελόνα.

Όπως και να ‘χει, το μόνο σίγουρο είναι, πως η Άρσεναλ αναμένεται να ενισχυθεί πολύ και… σοβαρά το καλοκαίρι!

England365

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το μήνυμα του Μάνταλου για την πρόκριση της ΑΕΚ στον τελικό του BCL

Ελλάδα

|

Category image

Απόφαση – σταθμός για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών στην Ευρώπη

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ομόνοια: Απονομή πρωταθλήματος και Φιέστα!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συνέντευξη Τύπου και διαπιστεύσεις τελικού Κυπέλλου Coca - Cola

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

«Η Άρσεναλ θα πάρει top εξτρέμ»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Βόμβα» με Βινίσιους - Η Σίτι στο κόλπο για την απόκτησή του

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Καραπατάκης

ΑΕΚ

|

Category image

€10.000 από ανώνυμους επιχειρηματίες: «Ενωμένοι ξεπερνάμε κάθε πρόκληση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Τα αποδυτήρια της Ρεάλ «αιμορραγούν»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διπλό πλήγμα στον Παναθηναϊκό: Νοκ άουτ έως το τέλος της σεζόν Ίνγκασον και Πελίστρι!

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος η σεζόν και για Γκομίς

ΑΡΗΣ

|

Category image

Μπεργκ: «Έχουμε την ευκαιρία για το Champions League αν είμαστε αρκετά καλοί - Είναι συναρπαστικό»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Συγχαρητήρια στο φούτσαλ με… υποσημείωση «με αυτόν τον συνδυασμό ο ΑΠΟΕΛ, μπορεί να κάνει θαύματα»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Είναι... «ακόμα πεινασμένοι» στην Ομόνοια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η ΚΟΚ τίμησε τη διαδρομή του FIBA EuroBasket 2025 μέσα από το ντοκιμαντέρ «EuroBasket 2025 Λεμεσός: Η Διαδρομή

Κύπρος

|

Category image

Διαβαστε ακομη