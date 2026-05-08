«Βόμβα» με Βινίσιους - Η Σίτι στο κόλπο για την απόκτησή του

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Βινίσιους στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχουν σημειώσει πρόοδο.

Την ίδια ώρα, η πλευρά του Βραζιλιάνου σταρ φαίνεται πως κινείται ενεργά, εξετάζοντας όλα τα πιθανά σενάρια για την επόμενη ημέρα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τη «Βασίλισσα». Γι' αυτό και η Μάντσεστερ Σίτι έχει ανοιχτές τις κεραίες της προς την Μαδρίτη. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα μάλιστα φαίνεται πως είναι αποφασισμένη να υπογράψει τον Βινίσιους.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Mundo Deportivo» οι Πολίτες τρίβουν τα χέρια τους εν μέσω του χάους στη Ρεάλ Μαδρίτης και θέλει να «κλέψουν» τον 25χρονο Βραζιλιάνο σταρ, ο οποίος έχει ένα χρόνο ακόμα στο συμβόλαιό του αυτό το καλοκαίρι. Αυτή μάλιστα φαίνεται πως είναι η τελευταία ευκαιρία του Φλορεντίνο Πέρεθ να πουλήσει τον «Βίνι», ο οποίος ζήτησε να πληρωθεί το ίδιο ποσό με τον Εμπαπέ για να παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Οι διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Βινίσιους με τους Μαδριλένους βρίσκονται σε εξέλιξη από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η αστάθεια που επικρατεί στον σύλλογο έχει επηρεάσει σημαντικά την πορεία των συζητήσεων. Η σεζόν για τον ίδιο χαρακτηρίζεται από έντονες διακυμάνσεις, καθώς ξεκίνησε με αμφισβήτηση από τον προπονητή Xabi Alonso, πριν παρουσιάσει βελτίωση στην απόδοσή του, ειδικά μετά τις αλλαγές στον πάγκο και τη νίκη απέναντι στη Σίτι.

Παρ’ όλα αυτά, το αρνητικό φινάλε της χρονιάς για τη Ρεάλ σε όλα τα επίπεδα φαίνεται να επηρεάζει το κλίμα, με την υπόθεση της ανανέωσης να μην εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από το οικονομικό σκέλος.

Την ίδια στιγμή, το κλίμα στα αποδυτήρια της Real Madrid παρουσιάζεται ιδιαίτερα τεταμένο, με εσωτερικές συγκρούσεις, ακόμη και περιστατικά έντασης, να δημιουργούν μια δύσκολη καθημερινότητα για την ομάδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η προοπτική της Manchester City φαίνεται να κερδίζει έδαφος για τον Βραζιλιάνο, ο οποίος εξετάζει πλέον πιο σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης.

