Τα αποδυτήρια της Ρεάλ «αιμορραγούν»

Τα αποδυτήρια της Ρεάλ ήταν πάντοτε δύσκολα στη διαχείριση, καθώς φιλοξενούν ποδοσφαιριστές με ισχυρές προσωπικότητες και μεγάλα «εγώ». Πρόκειται για παίκτες μαθημένους στις νίκες, που δυσκολεύονται να διαχειριστούν τις δύσκολες περιόδους. Ωστόσο, όσα συμβαίνουν στην παρούσα φάση θεωρούνται πρωτοφανή. Η κατάσταση μοιάζει με ανεξέλεγκτη εσωτερική έκρηξη, με κατηγορίες να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση.

Στις πληροφορίες που είχαν δει το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες σχετικά με το επεισόδιο ανάμεσα στον Αντόνιο Ρούντιγκερ και τον Άλβαρο Καρέρας, όπου ο Γερμανός φέρεται να χαστούκισε τον 23χρονο μπακ, κάτι που σχεδόν επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Ισπανός, έρχεται να προστεθεί τώρα το νέο κεφάλαιο της σύγκρουσης ανάμεσα στον Ορελιέν Τσουαμενί και τον Φεντερίκο Βαλβέρδε.

Η κατάσταση στους «Μερένγκες» θυμίζει αγώνα μαχητικών αθλημάτων, καθώς η ένταση ξέφυγε εντελώς από κάθε έλεγχο, καταλήγοντας σε τραυματισμούς, νοσηλεία και πειθαρχικές διαδικασίες.

Τα αποδυτήρια «αιμορραγούν» εσωτερικά, όμως πλέον όλα δημοσιοποιούνται. Η ένταση ανάμεσα στους δύο μέσους της Ρεάλ ξεκίνησε την Τετάρτη (6/5). Ουσιαστικά, μετά από μια αντιπαλότητα, οι δύο παίκτες συγκρούστηκαν και η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν επέστρεψαν στα αποδυτήρια.

Αν και αρχικά διέρρευσε ότι οι δύο ποδοσφαιριστές τα είχαν βρει, φαίνεται πως αυτό δεν ίσχυε πλήρως. Την Πέμπτη, κατά τη διάρκεια νέας προπόνησης, «ο Τσουαμενί προσπάθησε να δώσει το χέρι στον Φεντερίκο Βαλβέρδε, αλλά εκείνος αρνήθηκε».

Κατά τη διάρκεια του οικογενειακού διπλού, τα πράγματα ξέφυγαν ακόμη περισσότερο, με δυνατά μαρκαρίσματα που θεωρήθηκαν υπερβολικά για προπόνηση. Μετά το τέλος της, οι δύο παίκτες επέστρεψαν στα αποδυτήρια για να συζητήσουν, όμως αντί να λυθεί η παρεξήγηση, η ένταση αναζωπυρώθηκε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, «στην προσπάθεια να τους χωρίσουν, ο Βαλβέρδε γλίστρησε και χτύπησε το μέτωπό του σε ένα τραπέζι, με αποτέλεσμα να υποστεί βαθύ κόψιμο και να ζαλιστεί».

Ο Ουρουγουανός διεθνής αρνήθηκε να δεχτεί τη συγγνώμη του συμπαίκτη του, καθώς τον κατηγορούσε πως είχε διαρρεύσει στον Τύπο τα γεγονότα της προηγούμενης ημέρας, κάτι που ο Τσουαμενί αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η κατάσταση ξέφυγε μέσα σε ένα χάος διαρροών και αλληλοκατηγοριών. Παρότι η ένταση φαίνεται προς το παρόν να έχει καταλαγιάσει, ο σύλλογος εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, γνωστοποιώντας την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος και των δύο ποδοσφαιριστών, καθώς και εσωτερικής έρευνας για το περιστατικό.

Παράλληλα, υπάρχουν εκτιμήσεις ότι κανείς από τους δύο ίσως να μην αγωνιστεί ξανά με τη φανέλα της ομάδας τη φετινή σεζόν. Ωστόσο, η μεγαλύτερη συνέπεια είναι το βαθύ εσωτερικό ρήγμα που έχει πλέον δημιουργηθεί μέσα στην ομάδα.

Αναφορικά με τον Βαλβέρδε θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης για 10 έως 14 ημέρες λόγω τραυματισμού στο κεφάλι.

«Το χτύπημα που υπέστη ο Βαλβέρδε είναι πολύ σοβαρό. Πέρα από την έρευνα και τις πειθαρχικές διαδικασίες, του έγινε σαφές πως πρέπει να μείνει εκτός. Του τόνισαν ότι το τραύμα στο κεφάλι ήταν εξαιρετικά σοβαρό», αναφέρεται στον ισπανικό Τύπο.

Επιπρόσθετα, αρκετά μέλη της ομάδας θεωρούν ότι «στο συγκεκριμένο περιστατικό με τον Τσουαμενί, ο Φεντερικό Βαλβέρδε ξεπέρασε τα όρια».

Αυτό έχει επηρεάσει σοβαρά την εικόνα του δεύτερου αρχηγού της ομάδας, ενός παίκτη που θεωρείται ο επόμενος πρώτος αρχηγός της Ρεάλ.

Ο Βαλβέρδε με ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ζητούσε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, αλλά παράλληλα παράλληλα άφησε αιχμές πως υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα αποδυτήρια που τρέχουν για να διαρρεύσουν όσα συμβαίνουν στα ΜΜΕ.