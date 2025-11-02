LIVE: Πάφος FC - AEΛ 1-0

Έχει την ετικέτα του φαβορί η Πάφος FC στην αποψινή (19:00) αναμέτρηση με αντίπαλο την ΑΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Η ομάδα του Καρσέδο μετά την ήττα από την Ομόνοια δεν θέλει να χάσει έδαφος από την κορυφή και όντας τώρα στο -5, ψάχνει επάνοδο στις νίκες ώστε να πάει με αυτοπεποίθηση και στη μάχη της Τετάρτης με τη Βιγιαρεάλ στο «Αλφάμεγα» για την 4η αγωνιστική της League phase του Champions League.

Οι γαλαζοκίτρινοι εκστρατεύουν στην Πάφο για να κολλήσουν δεύτερη σερί νίκη και να γράψουν... λογαριασμό εκτός έδρας αφού έχουν μηδέν βαθμούς και μηδέν γκολ. Με δέκα βαθμούς θέλουν από τη μία να απομακρυνθούν από τα χαμηλά στρώματα και από την άλλη να κρατήσουν επαφή με την εξάδα.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

70΄ - Στη σωστή θέση ο Μιχάηλ, σταματά το σουτ του Φεριέρ, λίγο έξω από την περιοχή.

51΄ - Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΛ, όμως το σουτ του Μιλοσάβλιεβιτς δεν βρήκε στόχο.

Tέλος α΄ ημιχρόνου

39΄ - Απειλεί η ΑΕΛ με τον Σινγκ, το σουτ του οποίου πάει λίγο πάνω από τα δοκάρια της εστίας του Μιχαήλ.

37΄ - Λίγο πάνω από τα δοκάρια του Οτσόα η εκτέλεση φάουλ του Νταβίντ Λουίζ.

9΄ - Γύρισμα του Κορέια από δεξιά στον Ντράγκομιρ, ο οποίος έκανε την προβολή που κατέληξε στα χέρια του Οτσόα.

7΄ - Μόλις έξω η κεφαλιά του Μπογκτάν, στην πρώτη καλή ευκαιρία της ΑΕΛ.

5΄ - ΓΚΟΛ για την Πάφος FC: Ο Ντράγκομιρ με κεφαλιά μετά από σέντρα του Κορέια από δεξιά, ανοίγει το σκορ.

Ξεκίνησε ο αγώνας

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Νταβίντ Λουίζ, Λουκάσεν, Σέμα (80΄ Πηλέας), Κορέια (80' Μπασουαμινά), Πέπε (69΄ Ντιμάτα), Ντράγκομιρ, Κίνα, Όρσιτς (69' Όντεφαλκ), Ζάζα (57΄ Μπρούνο).

ΑΕΛ: Οτσόα, Φιλιώτης (46΄ Κονσεϊσάο), Κέλερ, Στεφάνοβιτς, Μπογκτάν, Ιμανισίμουε, Νταβόρ, Ζόκε, Μιλοσάβλιεβιτς (66΄ Νατέλ), Σινγκ, Φορεστιέρι (66΄ Φεριέρ).

ΣΚΟΡΕΡ: 5΄ Ντράγκομιρ /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 88΄ Λουκάσεν / 71΄ Ιμανισίμουε

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Jakob Alexander

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος