ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρεχάματα για «άσο»

ΕΥΤΥΧΙΟΣ ΓΙΑΞΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Τρεχάματα για «άσο»

Το τέλος της μεταγραφικής περιόδου το βράδυ της Τρίτης (09/09) δεν σήμανε το τέλος των προσπαθειών της ΑΕΛ για ενίσχυση, καθώς θεωρείτο σχεδόν δεδομένο ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα εκμεταλλεύονταν το παράθυρο απόκτησης ανέργων ή δανεικών (από κυπριακές ομάδες), το οποίο κλείνει στις 30/09. Κι αυτό ένεκα της ανάγκης που υφίσταται για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Από χθες, εντούτοις, οι ιθύνοντες της λεμεσιανής ομάδας ψάχνονται... σε διπλό ταμπλό, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Βίκτορ Μπράγκα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας βρίσκεται μια ανάσα από τη σαουδαραβική Αλ-Νάιμα, η οποία προτίθεται να πληρώσει το ποσό που προνοεί η ρήτρα του για να τον κάνει δικό της, συνεπώς Ιβάν Τρισκόφσκι και Πάολο Τραμετσάνι ψάχνουν ήδη τον επόμενο «άσο» της ομάδας.

Νοουμένου ότι πρόκειται για τον τερματοφύλακα ο οποίος θα έχει τον ρόλο του βασικού, στην ΑΕΛ καλούνται να κάνουν πολύ προσεκτική επιλογή, προκειμένου τουλάχιστον να μην υποβαθμιστεί η θέση κάτω από τα δοκάρια και, ει δυνατόν, να αναβαθμιστεί.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη