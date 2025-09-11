Τρεχάματα για «άσο»

Το τέλος της μεταγραφικής περιόδου το βράδυ της Τρίτης (09/09) δεν σήμανε το τέλος των προσπαθειών της ΑΕΛ για ενίσχυση, καθώς θεωρείτο σχεδόν δεδομένο ότι οι γαλαζοκίτρινοι θα εκμεταλλεύονταν το παράθυρο απόκτησης ανέργων ή δανεικών (από κυπριακές ομάδες), το οποίο κλείνει στις 30/09. Κι αυτό ένεκα της ανάγκης που υφίσταται για απόκτηση κεντρικού αμυντικού. Από χθες, εντούτοις, οι ιθύνοντες της λεμεσιανής ομάδας ψάχνονται... σε διπλό ταμπλό, καθώς, όπως όλα δείχνουν, ο Βίκτορ Μπράγκα θα αποτελέσει παρελθόν.

Ο 33χρονος Βραζιλιάνος τερματοφύλακας βρίσκεται μια ανάσα από τη σαουδαραβική Αλ-Νάιμα, η οποία προτίθεται να πληρώσει το ποσό που προνοεί η ρήτρα του για να τον κάνει δικό της, συνεπώς Ιβάν Τρισκόφσκι και Πάολο Τραμετσάνι ψάχνουν ήδη τον επόμενο «άσο» της ομάδας.

Νοουμένου ότι πρόκειται για τον τερματοφύλακα ο οποίος θα έχει τον ρόλο του βασικού, στην ΑΕΛ καλούνται να κάνουν πολύ προσεκτική επιλογή, προκειμένου τουλάχιστον να μην υποβαθμιστεί η θέση κάτω από τα δοκάρια και, ει δυνατόν, να αναβαθμιστεί.