Oι επινοήσεις έπιασαν... τόπο

Έβαλε αρκετά το λιθαράκι του για τον θρίαμβο ο Ιδιάκεθ.

Η ΑΕΚ Λάρνακας πανηγύρισε ένα μεγάλο θρίαμβο την Πέμπτη το βράδι στην «Αρένα» αφού το 4-1 επί της Λέγκια Βαρσοβίας της καθιστά αδιαφιλονίκητο φαβορί για την πρόκριση στα πλέι οφ του Europa League. 

Σε ένα ματς που ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ άφησε το στίγμα του αφού κάποιες κινήσεις που έκανε στην ενδεκάδα, τον δικαίωσαν και έχει κάθε λόγο να χαμογελά.

Χρησιμοποίσε τον Ναλί ως αριστερό εξτρέμ και τον Τσακόν ως επιτελικό μέσο. Και ειδικά ο δεύτερος μάγεψε, σκοράροντας και ένα πανέμορφο γκολ. Είναι αντιληπτό πως οι επινοήσεις του Ισπανού τεχνικού έπιασαν... τόπο.

Διαβαστε ακομη